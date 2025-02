Hollywood Horror Stories su Zipaki: il noir digitale che tutti aspettavano

Hollywood Horror Stories arriva su Zipaki, inaugurando una nuova era del fumetto digitale italiano con un noir che promette di lasciare il segno.

Disponibile dal 22 febbraio, questo noir si immerge nelle profondità più torbide dell’industria cinematografica. Dietro il glamour e le luci abbaglianti della Città degli Angeli, si nasconde un mondo inquietante, dove il confine tra controllo e caos è sottile come pellicola cinematografica.

Zipaki presenta Hollywood Horror Stories

La partnership tra le due realtà editoriali rappresenta un punto di svolta significativo per il mercato del fumetto digitale. Nelle prossime settimane, il catalogo si arricchirà di titoli che spaziano attraverso generi e stili narrativi diversi:

Prossime Uscite su Zipaki dopo Hollywood Horror Stories

Le Cronache di Arda (saga completa)

Love Me

3 Devils

Hikikomori

Casi Metaumani

Il mondo a fumetti di Eduardo Risso

Elegy Of A Bleeding Soul

Hollywood Horror Stories: Caratteristiche dell’Edizione Zipaki

Questa collaborazione strategica rafforza la missione di rendere il fumetto digitale sempre più accessibile e qualitativamente elevato. La piattaforma si conferma come punto di riferimento per gli appassionati, offrendo un’esperienza di lettura che combina tradizione e innovazione.

Come Leggere Hollywood Horror Stories su Zipaki

Da giovedì 22 febbraio 2024, i lettori possono accedere a questa serie noir rivoluzionaria direttamente sulla piattaforma. I titoli successivi del catalogo verranno rilasciati progressivamente nelle settimane seguenti, creando un’offerta sempre più ricca e variegata per ogni tipo di lettore.

Extra e Bonus Digitali

La versione digitale include contenuti esclusivi che arricchiscono l’esperienza di lettura. Gli appassionati troveranno sketch preparatori, interviste agli autori e approfondimenti sul processo creativo che ha portato alla realizzazione di questa opera unica nel suo genere.

Per approfondire il mondo del fumetto digitale, visita la Digital Comic Association o scopri le ultime novità sul blog ufficiale di Image Comics.

Supporto Tecnico e Accessibilità su Zipaki

La piattaforma garantisce un’esperienza di lettura ottimale su tutti i dispositivi, con funzionalità dedicate come zoom avanzato, modalità notturna e sincronizzazione automatica del punto di lettura tra diversi device. Il team di supporto è disponibile per assistere i lettori in ogni fase dell’esperienza digitale.