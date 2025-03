Solo Leveling è l’anime più votato su Crunchyroll

Solo Leveling: Arise from the Shadow è una delle serie più seguite di sempre. Già al suo debutto, ha spopolato nei palinsesti anime di Crunchyroll, con il secondo episodio che ha esordito con un punteggio iniziale di 9.4 su IMDb.

Un episodio da record

Dopo l’episodio 11 della seconda stagione, Solo Leveling ha raggiunto un ulteriore grande traguardo. Difatti, la seconda stagione del popolare anime ha superato One Piece e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba come l’anime più votato dell’intero catalogo Crunchyroll.

Un grande successo

È stato uno degli anime rivelazione dello scorso anno diventando un fenomeno internazionale. Dopo il film Solo Leveling: Reawakening, riepilogo della prima stagione della serie, accompagnato da un’anteprima dei primi due episodi della seconda stagione, la serie ha ripreso con il botto con Solo Leveling: Arise from the Shadow.

La seconda stagione dell’anime, prodotta da A-1 Pictures, ha infatti conquistato un numero sempre maggiore di fan rendendola una delle serie più seguite della stagione invernale di quest’anno, riuscendo a mantenere alta l’asticella ad ogni episodio, con un’eccellente qualità tecnica e narrativa. Una menzione doverosa all’opening ad opera di LiSA (feat. Felix degli Stray Kids) e l’ending “Un-Apex” eseguita da TK, autore dell’iconica opening dell’anime Tokyo Ghoul, con la band Ling tosite sigure.

Solo Leveling, il manhwa che ha conquistato il mondo

Tratto dalla omonima light novel di Chugong, Solo Leveling è un webtoon sudcoreano disegnato da DUBU (Redice Studio) per la piattaforma Kakao e disponibile in italiano edito da Star Comics.

L’opera segue le vicende di Sung Jinwoo, soprannominato “l’arma più debole dell’umanità”, un hunter di grado E, il più basso, che nonostante questo sceglie di continuare a cacciare i mostri per mantenere la sorella minore e pagare le spese mediche della madre. Un giorno, addentratosi in un dungeon di grado basso insieme a un gruppo, trova al suo interno una seconda entrata, rimanendovi, però, intrappolato e trovandosi appeso tra la vita e la morte. Poco prima della fine, però, gli appare davanti una misteriosa schermata di sistema e, accettando le condizioni, rinasce come “Player”, con la possibilità di salire di livello.