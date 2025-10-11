Solo Leveling: Chugong promette importanti novità per la serie

Solo Leveling ha rapidamente riscosso un notevole successo a livello mondiale prima del debutto della serie anime nel 2024, fino a creare un fenomeno culturale.

Infatti le prime due stagioni uscite nel 2024 e nel 2025, hanno battuto i record di streaming su Crunchyroll, portando il successo della serie a livelli inaspettati. Infatti la prima stagione ha persino dominato i Crunchyroll Awards di quest’anno grazie al voto del pubblico.

Per quanto riguarda la seconda stagione, gli episodi hanno adattato il storia fino agli eventi dell’arco narrativo dell’isola di Jeju, ma le cose si faranno ancora più intense nella terza stagione.

Come tutti i fan di Solo Leveling sanno, nonostante siano passati diversi mesi dalla conclusione della seconda stagione, A-1 Pictures non ha ancora annunciato ufficialmente una terza stagione.

Considerata la popolarità della serie, non c’è dubbio che sarà annunciata presto o tardi, ma i fan potrebbero dover aspettare più a lungo ma l’autore della serie, Chugong, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti.

Attraverso un’intervista a LitRes, il più grande servizio di libri digitali e audiolibri in Russia, l’artista ha parlato del finale della serie e di Ragnarok.

Chugong ha dichiarato che Ragnarok era uno spin-off creato per il fanservice ed era curioso di vedere come un altro autore avrebbe scritto Solo Leveling.

Conferma che questa storia fa parte dell’universo di Solo Leveling, anche se non è una continuazione diretta della trama principale. L’autore ha anche aggiunto che sta valutando la possibilità di scrivere un sequel. Ragnarok segue le vicende del figlio di Jinwoo, Suho, i cui poteri erano inizialmente sigillati per poi riemergere, e ora deve affrontare nuove sfide per proteggere il mondo.

Per come è scritto, si credeva che questo spin-off fosse il sequel della trama principale anche se Chugong non ha preso parte al progetto. Tuttavia le dichiarazioni di Chugong confermano che stia valutando la possibilità di scrivere un sequel anche se nulla è stato deciso.

Solo Leveling nasce come una serie di light novel sudcoreana che narra le vicende dell’Hunter Sung Jinwoo e delle prove che deve affrontare per diventare più forte.

Successivamente, dal 2018 al 2021 è stato pubblicato in formato webtoon, sulla piattaforma KakaoPage, un adattamento manhwa della serie. In Italia invece, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione, iniziata da aprile 2021.