Solo Leveling: ARISE × Frieren – una collaborazione da sogno in arrivo ad ottobre 2025

Quando due mondi amatissimi si incontrano, il risultato non può che essere esplosivo. È stata appena annunciata la nuova collaborazione tra Solo Leveling: ARISE e Frieren – Oltre la fine del viaggio, e arriverà ufficialmente il 23 ottobre 2025 all’interno del gioco di Netmarble. Una notizia che ha mandato in delirio i fan di entrambe le serie, pronti a vedere cosa succederà quando l’universo oscuro dei cacciatori incontrerà la magia malinconica dell’elfa Frieren.

Al momento non sono stati svelati tutti i dettagli, ma si parla di alcune chicche che faranno felici i giocatori. Pare infatti che ci saranno personaggi e costumi ispirati a Frieren e ai suoi compagni, insieme a nuove missioni a tema e ricompense speciali. In perfetto stile crossover, ogni evento durerà per un periodo limitato, quindi chi vuole ottenere tutto dovrà farsi trovare pronto fin dal primo giorno.

Oltre a personaggi e missioni speciali, la collaborazione potrebbe portare anche nuove funzionalità di gioco pensate appositamente per celebrare l’incontro tra i due universi. Eventi come questo non sono solo un’occasione per ottenere oggetti esclusivi, ma anche per esplorare strategie diverse, sperimentare combo uniche tra i personaggi e vivere un’esperienza diversa dal solito.

Solo Leveling: ARISE, uscito su mobile e PC, ha continuato a crescere con aggiornamenti costanti e collaborazioni sempre più ambiziose. Dopo l’enorme successo dell’anime e l’annuncio di ARISE OVERDRIVE, Netmarble sembra intenzionata a spingere ancora di più sul mondo creato da Chugong e DUBU.

L’incontro con Frieren è una mossa che sorprende ma allo stesso tempo ha perfettamente senso: entrambe le serie condividono un tono profondo, legato al viaggio, alla perdita e alla ricerca di forza interiore. Immaginare Sung Jinwoo e Frieren nello stesso universo fa già venire i brividi.

Con l’evento fissato per il 23 ottobre, non resta che attendere l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli. Ma una cosa è certa: questa collaborazione promette di essere una delle più belle e attese dell’anno nel panorama dei giochi anime.