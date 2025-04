Solo Leveling 3: buone notizie per la prossima stagione

Manca ovviamente poco all’annuncio ufficiale, ma nonostante questo l’attesa per la prossima stagione di Solo Leveling è alle stelle, visto il successo dell’opera sulla piattaforma streaming Crunchyroll. A poco più di un mese dalla conclusione della spettacolare stagione due, i fan sono ancora in fibrillazione, sospesi tra l’entusiasmo e l’ansia per il futuro di questa meravigliosa serie.

Nonostante il successo clamoroso riscosso negli ultimi episodi, A-1 Pictures ha finora mantenuto un silenzio insolito sulla conferma della terza stagione, anche se al momento, un criptico messaggio social del produttore Atsuki Kaneko sembra aver riacceso definitivamente le speranze.

In un post pubblicato il 25 aprile su X, Kaneko ha lasciato intendere l’arrivo imminente di “buone notizie” al riguardo, taggando direttamente Solo Leveling e anche Crunchyroll. Nessun dubbio: l’annuncio riguarderà proprio l’adattamento anime tratto dal Webtoon di Chugong che ha conquistato tutto il mondo.

Cosa bolle in pentola per Solo Leveling?

Pur non rivelando dettagli concreti, il post del produttore alimenta l’entusiasmo e tra i dettagli che hanno fatto scatenare teorie e speculazioni tra i fan, spiccano le numerose emoji a forma di Globo Terrestre: un indizio collegabile a una distribuzione appunto globale di qualche tipo.

Alcuni parlano di un film compilation della seconda stagione in uscita nei cinema, mentre i più ottimisti parlano e desiderano, sperano, che si parli appunto della terza stagione animata. Ma su questo dobbiamo stare tranquilli: il successo travolgente di Solo Leveling porterà senza dubbio ad altro materiale per piccolo e grande schermo, alla fine è solamente questione di tempo.

Con Jinwoo ormai lanciato verso nuove vette narrative e con l’universo di Solo Leveling sempre più ricco di potenzialità inesplorate, l’attesa per una stagione 3 non solo appare giustificata, ma anche necessaria ai fini della trama e ora, finalmente, sembra che quella conferma tanto attesa stia anche per arrivare.