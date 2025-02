Shonen Jump punta su Star of Beethoven, il nuovo manga musicale dopo Your Lie in April

Shonen Jump ha annunciato un nuovo manga musicale che sta già attirando l’attenzione: Star of Beethoven. La serie, ancora senza titolo ufficiale in inglese, si appresta a entrare nell’undicesimo numero del 2025 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 10 febbraio.

Pochi dettagli sulla trama sono stati rivelati, ma la copertina del numero di Shonen Jump mostra un giovane pianista prodigio, con alle spalle lo spirito di Beethoven che sembra guidarlo come una Stand Ability di JoJo’s Bizarre Adventure. Il protagonista sembra determinato a tornare sotto i riflettori e a riconquistare il mondo della musica.

Star of Beethoven avrà elementi sovrannaturali?

Non è chiaro se il manga avrà una componente fantastica o sovrannaturale, o se la presenza di Beethoven sia solo una rappresentazione metaforica del talento del protagonista. Tuttavia, la scelta di raffigurare il grande compositore come una figura guida suggerisce che la serie potrebbe giocare molto con la visualizzazione della musica e dell’ispirazione artistica.

Il protagonista è stato paragonato a personaggi iconici di Shonen Jump per via della sua capigliatura selvaggia, che ricorda quella di Yugi Mutou di Yu-Gi-Oh!. Considerando che il manga musicale è un genere meno esplorato all’interno di Shonen Jump, la serie ha tutte le carte in regola per offrire qualcosa di originale e innovativo.

Può essere il nuovo Your Lie in April?

Your Lie in April ha lasciato un segno indelebile nel mondo del manga e dell’anime grazie alla sua straordinaria rappresentazione della musica attraverso il medium visivo. Il suo creatore, Naoshi Arakawa, è stato elogiato persino da Eiichiro Oda, autore di One Piece, per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica su carta.

Tuttavia, pochi manga sono riusciti a replicare lo stesso livello di impatto emotivo e visivo. PPPPPP, pubblicato tra il 2021 e il 2023, ha tentato di riprendere il testimone, raccontando la storia di un pianista che cerca di superare i suoi talentuosi fratelli prima della morte della madre. Ora, sembra che Star of Beethoven voglia raccogliere quella sfida e portare la narrazione musicale su un nuovo livello, con uno stile unico e potenzialmente una forte impronta sovrannaturale.

L’arrivo del primo capitolo chiarirà se il manga seguirà un approccio realistico o se si addentrerà in territori più fantasiosi e mistici. In ogni caso, con un concept così intrigante e una posizione di rilievo su Shonen Jump, il manga ha tutte le potenzialità per diventare un nuovo punto di riferimento nel genere musicale.

L’attesa è alta: riuscirà Star of Beethoven a conquistare i cuori dei lettori come ha fatto Your Lie in April?

Fonte Comic Book – Twitter