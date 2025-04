Shonen Jump cancella un’altra serie: anche i grandi nomi cadono

Ancora una volta, Weekly Shonen Jump cancella un’altra serie, confermando la potente e devastante competitività che attualmente si sta svolgendo all’interno del mondo di anime e manga. Questa volta tocca a Ken Wakui, celebre autore di Tokyo Revengers, che dopo solo 50 capitoli si è visto cancellare la sua serie Astro Royale, lasciando fan e lettori sorpresi per la breve durata della storia.

Pubblicata per la prima volta nel 2024 sulle pagine di Shonen Jump, Astro Royale ha cercato di replicare il successo del suo predecessore, mescolando elementi gangster-yakuza con un tocco di fantascienza sovrannaturale. La trama seguiva le vicende di Hibaru Yotsurugi, figlio biologico del defunto capo di un clan Yakuza, che rifiuta di prenderne le redini per nominarvi invece un fratello adottivo.

Poco dopo, una pioggia di meteoriti scatena un potere misterioso chiamato Astro e Hibaru si ritrova dotato del pugno più potente al mondo, dando inizio a una lotta tra fazioni. Nonostante questa premessa davvero interessante, senza dimenticare la valenza dell’autore, la serie non è riuscita a conquistare i cuori degli appassionati, rimanendo sempre in basso nelle classifiche di Jump.

Il destino di Astro Royale ricorda il destino di Samurai 8, manga scritto dall’autore di Naruto Masashi Kishimoto, anch’esso terminato molto prima per via delle scarse vendite. Ovviamente per Ken Wakui non si tratta di un addio al mondo dei manga, visto che Tokyo Revengers continua a brillare sul versante anime.

La serie prodotta da Liden Films è pronta a tornare con un nuovo arco narrativo dedicato ai Tre Dei, un racconto che prosegue la storia di Takemichi e Mikey in un futuro alternativo carico di colpi di scena e sequenze di alta tensione.

Un evento che mostra il come sia attualmente, davvero difficile sfondare nel mondo dei manga, anche se sei un autore già affermato nel campo, come leggiamo anche su Comic Book.