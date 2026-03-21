Shangri-La Frontier: la terza stagione dell’anime ha un periodo di uscita

Shangri-La Frontier ha conquistato tutti gli appassionati in ogni angolo del mondo, dopo aver debuttato come serie web novel scritta e illustrata da Katarina e auto-pubblicata sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō a partire da maggio 2017. Solo successivamente ha ricevuto un adattamento manga, disegnato da Ryosuke Fuji, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha da luglio 2020.

Il successo riscosso ha portato a una serie televisiva di cui ci sono ottime notizie per gli appassionati in quanto il sito ufficiale dell’anime televisivo ha rivelato il teaser visual e la data di uscita della terza stagione, prevista per gennaio 2027. Inoltre, Netmarble Nexus ha annunciato, con un nuovo video promozionale, che la data di uscita del videogioco di Shangri-La Frontier è prevista per il 2026.

La prima stagione dell’anime è stata presentata in anteprima nel 2023 ed è andato in onda in due parti consecutive su Crunchyroll. L’anno immediatamente successivo, ha visto il ritorno della serie con la seconda stagione e, proprio come per la prima, è andata in onda sempre in due parti.

Toshiyuki Kubooka si è occupato della regia presso lo studio di animazione C2C con l’assistente Hiroki Ikeshita, mentre Kazuyuki Fudeyasu ha supervisionato e scritto le sceneggiature della serie. Ayumi Kurashima ha lavorato al design dei personaggi e ha svolto il ruolo di direttrice dell’animazione.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista, nonché studente delle superiori, Rakurou Hizutome che è interessato solo a trovare e giocare nuovi videogiochi scadenti e completarli. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno, e dalla sua prospettiva, nessun gioco è mai troppo brutto per essere giocato. Per questo, quando sente parlare del nuovo gioco in realtà virtuale Shangri-La Frontier, lo studente fa quello che sa fare meglio: salta il prologo e passa subito all’azione. Ma anche se si tratta di un giocatore esperto, dovrà dimostrare di riuscire a scoprire tutti i segreti che si nascondono in Shangri-La Frontier.

In Italia la serie del manga viene pubblicata da Panini Comics dal 2022 ed è tutt’ora in fase di pubblicazione.