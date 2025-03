SF Saiyuki Starzinger: L’Epica Serie Anime in Box Completo in preordine

SF Saiyuki Starzinger arriva finalmente in DVD con un’imperdibile box set completo. Eagle Pictures porta in Italia questa pietra miliare dell’animazione giapponese del 1978, diretta dal maestro Yugo Serikawa, in un’edizione restaurata e completa di oltre 10 ore di contenuti.

La Storia Galattica Nel vasto universo di SF Saiyuki Starzinger, il Grande Pianeta rappresenta il cuore pulsante dell’equilibrio cosmico. La sua Regina anziana, custode di un’energia benefica che influenza ogni forma di vita, sta perdendo i suoi poteri. Questa diminuzione scatena una serie di eventi catastrofici: piante e animali mutano in creature superintelligenti ma ostili, minacciando l’esistenza stessa dell’umanità. Per salvare la galassia, è necessario trovare un successore con gli stessi poteri della Regina.

Contenuti del Box DVD:

Durata complessiva: 10 ore e 50 minuti

Audio italiano professionale

Video rimasterizzato in alta definizione

Contenuti extra esclusivi

Restauro e Qualità Tecnica Eagle Pictures ha dedicato particolare attenzione al restauro video e audio, offrendo una qualità visiva superiore che esalta le animazioni originali. Ogni episodio è stato meticolosamente rimasterizzato per garantire un’esperienza visiva ottimale per gli standard moderni.

⚠️ Nota per i collezionisti: L’edizione non include la sigla italiana originale, una scelta editoriale per preservare l’autenticità dell’opera.

Eredità e Influenza SF Saiyuki Starzinger ha influenzato generazioni di opere successive, definendo molti degli standard narrativi della fantascienza anime. La sua combinazione di avventura spaziale e mitologia orientale ha creato un modello seguito da numerose produzioni moderne.

Il primo box di SF Saiyuki Starzinger è formato 6 DVD che contengono i primi 36 episodi della serie, per un tempo di riproduzione totale di 10 ore e 50 minuti.

