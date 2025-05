Gli anime arrivano su Serially: 8 serie cult in streaming gratuito per tutti

Dal 6 maggio 2025 Serially, la piattaforma italiana di streaming gratuito, lancia una nuova sezione completamente dedicata agli anime, arricchendo la sua offerta con 8 titoli cult disponibili senza abbonamento. Un grande passo per tutti gli appassionati di animazione giapponese e per chi vuole scoprirla comodamente online!

Anime, da fenomeno di nicchia a cultura globale

Gli anime non sono più solo per pochi: sono oggi un pilastro della cultura pop mondiale, capaci di conquistare spettatori di ogni età. L’Italia è uno dei primi paesi europei a essersi innamorata dell’animazione giapponese, grazie alla storica trasmissione in TV di serie come “Heidi”, “Capitan Harlock” e “Atlas Ufo Robot”. Dalla metà degli anni ’60 a oggi, la passione non si è mai fermata, evolvendo dai supporti fisici (VHS, DVD, Blu-Ray) allo streaming, che offre ora massima libertà di scelta e visione.

Quali anime puoi vedere su Serially?

Serially mette a disposizione, in alta definizione e senza limiti, una selezione curata di 8 serie cult, visibili su ogni dispositivo e accessibili a tutti:

Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione

Prison School

Le Situazioni di Lui & Lei

Kyashan

Bem il mostro umano

Street Fighter II Victory

Tekkaman

Hurricane Polimar

Questa proposta copre generi diversi: dagli shōnen d’azione agli shōjo romantici, passando per fantascienza e vintage, ideale sia per i nostalgici che per i nuovi fan.

Accessibilità, qualità e doppiaggio: come funziona?

Tutti gli anime su Serially sono disponibili:

In HD, con ottima qualità video e audio

Con doppiaggio in italiano oppure audio originale giapponese sottotitolato

oppure sottotitolato Gratuitamente, senza la necessità di alcun abbonamento

Su smartphone, tablet, PC e Smart TV

Massimo Vimini, co-founder di Serially, sottolinea:

“Siamo entusiasti di portare questi classici senza tempo su Serially. Offriamo agli appassionati una selezione imperdibile, mantenendo fede alla nostra filosofia: contenuti di qualità, accessibili a tutti.”

Gli anime diventano protagonisti assoluti anche sulla piattaforma Serially, disponibili gratis, in lingua originale o doppiati, in streaming e senza obblighi di abbonamento. Grazie a questa nuova sezione, tutti potranno (ri)vivere i grandi classici e scoprire nuove emozioni tipiche della cultura pop giapponese.

Dove vedere anime gratis?

A questo indirizzo.

Non ti resta che collegarti a Serially per entrare nel mondo degli anime!