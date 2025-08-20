Sekiro diventa anime, in arrivo Sekiro: No Defeat in streaming su Crunchyroll

Alla Gamescom 2025 è arrivata una sorpresa che in tanti aspettavano: Sekiro: Shadows Die Twice diventa un anime. La serie si chiamerà “Sekiro: No Defeat” e uscirà nel 2026 su Crunchyroll. Per chi ha amato il videogioco di FromSoftware, premiato come Game of the Year nel 2019, è una notizia che fa subito sognare.

A occuparsi dell’animazione sarà Studio Qzilla, una realtà giovane ma già in crescita, mentre la distribuzione mondiale in streaming sarà affidata a Crunchyroll, che ha confermato in via ufficiale l’esclusiva. Insieme all’annuncio è stato mostrato anche un primo teaser e una visual, giusto per dare un assaggio dell’atmosfera che vedremo sullo schermo.

Il motivo di questo adattamento è chiaro: il gioco ha conquistato milioni di fan con la sua difficoltà spietata, i combattimenti intensi e l’ambientazione che richiama il Giappone feudale. L’anime proverà a riprendere tutto questo, portando di nuovo in scena le avventure del protagonista, conosciuto dai giocatori come “il Lupo”.

Per ora non sono stati rivelati dettagli precisi sulla trama, ma tutto lascia pensare a un racconto fedele allo spirito del gioco, incentrato sul viaggio del protagonista, sulle battaglie contro nemici imponenti e sul legame con il giovane Signore divino che cerca di proteggere. L’aspetto visivo, curato da Qzilla, sarà decisivo per restituire la tensione dei combattimenti e la bellezza di scenari che uniscono folklore e spiritualità.

L’attesa per questo anime è già altissima. Da un lato ci sono i videogiocatori che hanno amato Sekiro: Shadows Die Twice e vogliono rivivere quella stessa intensità in una nuova forma; dall’altro, gli appassionati di anime curiosi di scoprire come verrà resa sul piccolo schermo una delle opere più iconiche degli ultimi anni.

Con Crunchyroll alla distribuzione e un team creativo pronto a raccogliere una sfida ambiziosa, Sekiro: No Defeat si candida a essere uno degli appuntamenti più seguiti del 2026.