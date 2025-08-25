Sekiro: nessun utilizzo dell’IA nelle animazioni

Negli ultimi giorni l’annuncio dell’anime ispirato a Sekiro ha acceso un acceso dibattito online. Dopo l’uscita del trailer ufficiale, diversi fan hanno iniziato a sollevare dubbi sulla qualità di alcune immagini, notando piccoli errori e imperfezioni a livello di pixel. Questi dettagli hanno portato molti a pensare che fosse stata utilizzata l’Intelligenza Artificiale generativa nella produzione.

Le voci si sono diffuse rapidamente sui social e, vista la portata delle accuse, il Comitato di Produzione di Sekiro: no Defeat ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale. Nel messaggio è stato dichiarato in modo chiaro che l’anime non è stato creato con l’IA e che tutte le animazioni sono frutto del lavoro degli artisti coinvolti nel progetto. Una precisazione resa necessaria proprio per rassicurare i fan e difendere il valore del lavoro umano dietro alla serie.

Anche Qzil.la, lo studio d’animazione che si occupa della produzione, ha ribadito la stessa posizione: nessun uso dell’IA generativa è stato fatto durante lo sviluppo. Lo studio ha voluto sottolineare che eventuali errori grafici presenti nel trailer non sono da attribuire a processi automatizzati, ma fanno parte di quelle piccole imperfezioni che possono capitare nelle fasi preliminari di lavorazione.

La questione non è banale, perché il tema dell’uso dell’Intelligenza Artificiale nell’animazione è ormai diventato centrale e spesso divisivo. Da un lato c’è chi vede nell’IA un rischio per la creatività e per i posti di lavoro, dall’altro chi la considera un possibile strumento di supporto. Nel caso di Sekiro; no Defeat, però, la direzione è stata netta: l’anime sarà interamente realizzato in maniera tradizionale.

Il comunicato sembra aver riportato un po’ di calma nella community, ma resta la curiosità per il risultato finale. Dopo tante discussioni, i fan adesso aspettano di vedere come il mondo oscuro e affascinante di Sekiro verrà trasposto in animazione, contando solo sul talento degli artisti che ci stanno lavorando.