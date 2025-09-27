News Anime

Demon Slayer: Infinity Castle punta agli Oscar con una campagna ufficiale

Eleonora Masala 27/09/2025

Demon Slayer non ha mai smesso di sorprendere i fan, ma questa volta la novità riguarda il percorso del film dopo il debutto nelle sale. Infinity Castle, che in Giappone ha già sbancato il botteghino e che in Italia è uscito lo scorso 11 settembre, avrà infatti una campagna ufficiale per puntare agli Oscar.

La notizia arriva direttamente da Crunchyroll, che si occupa della distribuzione internazionale del film. L’idea è quella di spingere Infinity Castle agli Oscar in tutte le categorie possibili. Non solo la classica “Miglior film d’animazione”, ma anche quelle tecniche e artistiche, dalla colonna sonora alla sceneggiatura fino alla parte visiva.

Questa scelta racconta bene come l’anime ormai non venga più considerato un prodotto di nicchia, ma un linguaggio capace di dialogare alla pari con il cinema mondiale. In pratica si punta a mettere in luce ogni dettaglio che ha reso il film speciale: l’animazione incredibile di Ufotable, le musiche che amplificano le emozioni e quella forza narrativa che ha fatto di Demon Slayer un fenomeno amato in tutto il mondo.

Per i fan, questa è una notizia che accende l’entusiasmo anche dopo aver visto il film in sala. Infinity Castle rappresenta infatti il culmine di un percorso che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Vedere l’opera candidata agli Oscar significherebbe non solo un riconoscimento alla serie, ma anche un passo avanti per l’animazione giapponese all’interno dell’industria cinematografica globale.

Naturalmente, una campagna agli Oscar non garantisce la nomination né tantomeno la vittoria. Ma il solo fatto che Crunchyroll e i produttori abbiano deciso di muoversi in questa direzione dimostra la fiducia nel progetto e la convinzione che Infinity Castle abbia tutte le carte in regola per lasciare un segno.

Ora non resta che attendere le prossime mosse e scoprire se davvero riuscirà a scrivere la storia, non solo nel cuore degli spettatori, ma anche nelle pagine degli Academy Awards.

