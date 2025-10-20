Sanbe Kei, mangaka di Erased, torna con un nuovo manga: Snow Drop – I Wish For Your Death

Chi ha amato Erased sa che Sanbe Kei sa come catturare il lettore con tensione, mistero e colpi di scena che restano impressi a lungo. Ora il mangaka è pronto a tornare, ma questa volta con un progetto che promette di portare i suoi fan in territori ancora più oscuri: il nuovo horror Snow Drop – I Wish For Your Death, in arrivo sul numero 22/2025 di Young Gangan, in uscita il 7 novembre.

Il concept alla base di Snow Drop è inquietante e affascinante allo stesso tempo. La storia segue una ragazza intrappolata in un loop temporale, ripetendo gli stessi giorni come un pendolo che oscilla inesorabilmente. Ogni “domani” sembra un’occasione persa, un passo verso un destino che non riesce a sfuggire. Questo gioco tra ripetizione, desiderio e terrore promette di offrire una lettura intensa, perfetta per chi ama le atmosfere cupe e psicologicamente coinvolgenti.

Sanbe Kei ha dimostrato con Erased di saper combinare suspense, introspezione dei personaggi e una narrativa avvincente che tiene incollati alle pagine. Con Snow Drop, sembra voler esplorare nuovi orizzonti, unendo il tema del tempo e della ripetizione a un contesto horror che potrebbe sorprendere sia i fan storici sia i lettori più curiosi.

La scelta di pubblicare la serie su Young Gangan non è casuale: il magazine è noto per ospitare storie che mescolano dramma, mistero e generi diversi, e Snow Drop sembra incarnare perfettamente questa filosofia editoriale. La combinazione di suspense psicologica e tensione narrativa promette di rendere questo nuovo manga un titolo da seguire con attenzione.

Con l’uscita fissata per il 7 novembre, l’attesa è già alle stelle. Non resta che prepararsi a entrare nel mondo inquietante di Snow Drop, dove ogni giorno è una sfida, ogni scelta può essere fatale e il confine tra desiderio e ossessione diventa sempre più sottile. Sanbe Kei è pronto a farci tremare ancora una volta, questa volta con un horror che si preannuncia memorabile.