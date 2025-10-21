Sakamoto Days: in arrivo il romanzo “Assassin’s Method”, previsto per l’estate 2026

Grandi notizie per chi segue Sakamoto Days. La serie avrà un romanzo tutto suo: si chiama Assassin’s Method e uscirà nell’estate del 2026. Sarà un’occasione per scoprire nuove storie e retroscena legati al mondo degli assassini che già conosciamo dal manga.

A scriverlo sarà Renka Misaki, mentre Yuto Suzuki resterà dietro le quinte per il concept, assicurandosi che il romanzo rispecchi lo stile e il tono che hanno reso Sakamoto Days così speciale. E per i fan più accaniti ci sarà anche un poster a colori doppio, perfetto da appendere o collezionare. Sarà un vero e proprio extra pensato per chi vuole immergersi ancora di più nel mondo del manga e portarsene a casa un pezzetto unico.

Se ancora non conoscete la storia, Sakamoto Days segue Taro Sakamoto, un ex assassino leggendario che ha deciso di ritirarsi e vivere una vita tranquilla aprendo un negozio e trascorrendo del tempo con la sua famiglia. Ovviamente, il passato non lo lascia mai in pace, e il bello della serie sta proprio nel modo in cui mescola scene d’azione spettacolari con momenti esilaranti e un pizzico di tenerezza.

Con Assassin’s Method, sembra che avremo modo di scoprire lati nuovi dei personaggi e magari anche qualche episodio legato al passato di Sakamoto. Non si sa ancora se sarà una storia unica o una raccolta di racconti, ma l’annuncio ha già acceso la curiosità dei lettori.

In attesa di nuove informazioni una cosa è chiara: Sakamoto Days non ha intenzione di fermarsi. Dopo il successo del manga e l’amore dei fan, questo romanzo è un modo perfetto per restare ancora un po’ nel suo mondo pieno di ironia, botte e umanità. E chissà, magari sarà veramente l’occasione per conoscere meglio il passato del killer più tranquillo e carismatico dello Shonen Jump, scoprendo dettagli e sfumature che finora erano rimasti nascosti solo tra le pagine del manga.