Sakamoto Days si espande e diventa un film live-action

Il numero 43 di Weekly Shonen Jump annuncia che Sakamoto Days, il battle-shonen focalizzato in un mondo di sicari scritto e disegnato da Yuuto Suzuki, si espande con un adattamento in un film live-action.

Il film live-action uscirà nel corso delle festività giapponesi della Golden Week, ovvero tra la fine di aprile e inizio maggio del 2026. In base a quanto emerso da jprime.jp, in più, l’adattamento in live-action dovrebbe uscire in due parti e Meguro Ren (Snow Man) dovrebbe interpretare il protagonista, con Fukuda Yuichi alla regia.

Il magazine che ospita chiaramente il manga originale ha diffuso una prima key visual ufficiale con il protagonista, Taro Sakamoto. Eccola di seguito:

SAKAMOTO DAYS Live-Action Film Key Visual in Issue #43. The film will be screening in theaters during Golden Week 2026. More details on September 23rd, 2025. pic.twitter.com/3lLhgnDUZS — Shonen Jump News (@WSJ_manga) September 21, 2025



Ulteriori dettaglia arriveranno il 23 settembre.

L’adattamento anime di Sakamoto Days è disponibile per la visione su Netflix.

Sakamoto Days è un manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki. La serie ha debuttato verso la fine del 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo che l’autore aveva già attirato l’attenzione con alcuni one-shot pubblicati negli anni precedenti. In Italia il manga è disponibile per Planet Manga. Suzuki ha avviato l’arco narrativo finale nel corso di agosto di quest’anno.

Il manga mescola azione, commedia e slice of life, seguendo le vicende di Taro Sakamoto, un ex leggendario sicario che ha abbandonato la vita criminale per gestire un minimarket insieme alla sua famiglia. Tuttavia, il suo passato torna a bussare alla porta, costringendolo a riaffrontare killer e organizzazioni segrete con uno stile comico e spettacolare.

In poco tempo l’opera ha conquistato i lettori grazie al ritmo frenetico e alle sequenze d’azione dinamiche, guadagnandosi una crescente popolarità sia in Giappone sia all’estero.

La serie vanta un adattamento anime prodotto dallo studio di animazione TMS Entertainment ed è disponibile per la visione su Netflix. La prima serie anime si divide in due parti: la prima è andata in onda per 11 episodi a partire dall’11 gennaio 2025 e la seconda ha avuto inizio il 12 luglio 2025: