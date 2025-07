Sakamoto Days è l’anime più visto al mondo su Netflix nella prima metà del 2025

Il nuovo Rapporto sull’Engagement pubblicato da Netflix il 17 luglio ha fatto luce sulle abitudini di visione degli utenti nei primi sei mesi del 2025. E tra serie, film e documentari, a sorprendere è il successo di un titolo anime in particolare: Sakamoto Days ha conquistato il pubblico globale, diventando la serie animata giapponese più vista in assoluto sulla piattaforma da gennaio a giugno.

Numeri da record per il primo posto tra gli anime

Con 106,4 milioni di ore viste e 24,4 milioni di visualizzazioni, la prima stagione di Sakamoto Days si è imposta in cima alla classifica anime di Netflix. A livello generale ha raggiunto il 33° posto per ore guardate e il 79° per visualizzazioni. Un risultato che dimostra quanto l’anime, tratto dal manga di Yuto Suzuki, stia lasciando il segno anche fuori dal Giappone.

Un report che racconta il successo dell’animazione

Nel complesso, Netflix ha totalizzato oltre 95 miliardi di ore di contenuti visti nel periodo tra gennaio e giugno. Il fatto che un anime sia riuscito a emergere tra centinaia di titoli di ogni genere mostra quanto l’animazione giapponese sia ormai parte integrante dell’offerta globale della piattaforma, capace di attrarre un pubblico trasversale e sempre più ampio.

Sakamoto Days, una sorpresa solo fino a un certo punto

Il successo dell’anime non arriva del tutto inatteso. La storia del killer in pensione che torna in azione per difendere la sua famiglia mescola azione, umorismo e personaggi ben costruiti: ingredienti perfetti per un pubblico affezionato all’intrattenimento veloce ma con cuore. Il ritmo serrato e le animazioni dinamiche hanno fatto il resto, portando la serie in cima alla classifica anime nella prima metà dell’anno.

Un segnale per i prossimi mesi

Con questi numeri, Sakamoto Days non solo si conferma uno degli adattamenti più riusciti dell’anno, ma rappresenta anche un termometro chiaro: gli anime sono sempre più centrali nei piani editoriali delle piattaforme di streaming.