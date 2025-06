Sakamoto Days Capitolo 216: arriva la squadra di Uzuki nel capitolo “Tunnel”

Il capitolo 216 di Sakamoto Days, intitolato “Tunnel”, è un concentrato di tensione, sopravvivenza e caos crescente. Dopo l’assalto mortale di Takamura, Shin è ferito gravemente ma ancora vivo, intrappolato tra il sangue che scorre e la minaccia costante della morte. Eppure, in questo scenario al limite dell’umano, il destino ha ancora qualche carta da giocare.

Takamura e il terrore silenzioso

Takamura continua a dominare la scena con la sua presenza terrificante. Ogni suo movimento è letale, ogni passo sembra avvicinarlo inesorabilmente alla prossima vittima. Il tunnel sommerso, con le luci tremolanti e l’acqua sul pavimento, diventa un labirinto claustrofobico dove ogni angolo può celare una fine brutale. Shin, privo di forze, tenta un’ultima mossa usando la telepatia, ma l’effetto è appena sufficiente a rallentare l’assassino.

L’intervento di Atari

A salvare Shin da un colpo mortale è Atari, apparsa all’improvviso in mezzo al caos. Il suo gesto non è eroico nel senso classico: è impulsivo, disperato, ma determinante. Il modo in cui riesce a interrompere l’attacco di Takamura mostra quanto i ruoli in questo conflitto siano sempre più imprevedibili. Atari, finora figura ambigua, si rivela una presenza chiave per la sopravvivenza di Shin.

L’arrivo del gruppo di Slur

Proprio quando il silenzio sembra prendere il sopravvento, il gruppo di Slur, meglio conosciuto come l’organizzazione di X, gruppo formato da Uzuki e fondato da ex orfani dell’Orfanotrofio di Al-Kamar, fa il suo ingresso. La frase “now we’re left with some major bad luck” lascia intendere che il vero inferno sta solo per cominciare.

Il capitolo è disponibile gratuitamente su MANGA Plus. “Tunnel” alza la posta e prepara il terreno per uno scontro totale, dove ogni alleanza e ogni sopravvissuto conta più che mai.