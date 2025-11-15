Saint Seiya – Rerise of Poseidon: il ritorno del dio dei mari in un nuovo spin-off

L’universo di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco non smette mai di crescere, e questa volta lo fa riportandoci nelle profondità marine, dove dorme uno dei personaggi più amati e temuti della saga: Poseidone. Panini Planet Manga ha annunciato l’arrivo di Rerise of Poseidon, un nuovo spin-off che promette di far felici i fan di lunga data e incuriosire anche chi si avvicina per la prima volta al mondo creato da Masami Kurumada. Le prime informazioni ufficiali arriveranno su Anteprima 411, ma l’entusiasmo è già alle stelle.

Questa nuova serie nasce dalla penna di Masami Kurumada, autore storico dei Cavalieri, insieme a Tsunakan Suda, ed è stata presentata come un progetto che vuole rendere omaggio allo spirito classico della saga. Non un semplice derivato, quindi, ma un’opera pensata per dialogare direttamente con l’eredità narrativa dei Cavalieri dello Zodiaco, rispettandone toni, atmosfera e mitologia. Un dettaglio che ha subito colpito i fan più nostalgici, sempre affezionati al modo in cui Kurumada riesce a rendere epico ogni conflitto, anche il più intimo.

La storia, come suggerisce il titolo, ruoterà attorno alla figura di Poseidone e ai suoi guerrieri, pronti a fronteggiare una nuova minaccia che incombe sulla Terra. Sebbene la trama completa non sia ancora stata svelata, è facile immaginare un ritorno alle caratteristiche che hanno reso iconica la serie: scontri intensi, drammi personali, nuove armature scintillanti e un forte legame con la mitologia. L’idea di un’espansione della “Saga di Poseidone”, tra le più amate della serie originale, sta già alimentando discussioni e teorie all’interno delle community di fan.

Molti sperano in un approfondimento dei generali degli abissi, personaggi che nel manga originale hanno avuto meno spazio rispetto ad altri antagonisti. Altri ancora si chiedono se vedremo nuove armature o reinterpretazioni moderne di quelle storiche. Una cosa, però, sembra già chiara: Rerise of Poseidon non vuole essere un semplice tuffo nella nostalgia, ma un modo per riaccendere quel senso di meraviglia che i Cavalieri hanno sempre saputo regalare.

In attesa delle informazioni ufficiali, la curiosità cresce. Il regno di Poseidone sta per riaprirsi, e questa volta, potrebbe rivelare segreti che non ci aspettavamo.