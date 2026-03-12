Masami Kurumada annuncia il nuovo capitolo de I Cavalieri dello Zodiaco: arriva la serie “Tenkai-hen”

Il cosmo brucia ancora: Masami Kurumada sta per tornare con un nuovo, attesissimo progetto. Il numero 15 della rivista Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten ha infatti confermato ufficialmente che il leggendario mangaka darà il via a Saint Seiya Tenkai-hen (I Cavalieri dello Zodiaco: Capitolo del Cielo).

La serie debutterà il prossimo 14 maggio sul numero 24 della rivista, segnando un momento cruciale per il franchise.

Un sequel ufficiale che riscrive il destino

Ciò che rende questo annuncio particolarmente rilevante è la classificazione dell’opera: il nuovo Tenkai-hen viene descritto come il sequel ufficiale sia del manga storico di Saint Seiya, sia del recente Next Dimension (concluso lo scorso luglio dopo quasi vent’anni di serializzazione).

Interessante notare come il titolo richiami direttamente il film del 2004, Le Porte del Paradiso (Overture), che all’epoca era stato presentato con premesse simili prima che Kurumada decidesse di intraprendere la strada di Next Dimension.

Non solo la nuova serie: prosegue “Saint Seiya Then”

Insieme all’annuncio del nuovo arco narrativo, la rivista ha pubblicato il terzo capitolo di Saint Seiya Then, intitolato “Ketsui” (Risoluzione). Si tratta di una serie di speciali antologici, composti da otto pagine interamente a colori, che fungono da ponte narrativo dopo gli eventi di Next Dimension. I primi due capitoli, “Haikyo no Hana” e “Shimei”, erano stati distribuiti tra novembre e dicembre dello scorso anno.

Un franchise intramontabile

Dalla sua nascita nel 1986, l’opera di Kurumada ha superato i 35 milioni di copie stampate, generando un universo cross-mediale immenso che spazia dalle storiche serie anime ai moderni remake in CGI, fino al live-action uscito nel 2023. Con l’avvio di questo “Capitolo del Cielo”, Kurumada sembra voler finalmente dare una risposta definitiva alla saga degli Olimpici, un desiderio che i fan portano avanti da decenni.