Ruri Dragon si prende una pausa: il manga tornerà a luglio 2025

I fan di Ruri Dragon dovranno pazientare ancora una volta: è stato annunciato che il manga di Masaoki Shindo si prenderà una nuova pausa della durata di due mesi. La pubblicazione dovrebbe riprendere regolarmente a luglio 2025, secondo quanto riportato da fonti ufficiali legate alla rivista Weekly Shonen Jump, dove il titolo viene serializzato.

Una serializzazione altalenante, ma dal grande potenziale

Non è la prima volta che Ruri Dragon si ferma. Fin dal suo debutto, il manga ha vissuto una serializzazione piuttosto irregolare, interrotta più volte per motivi di salute dell’autore. Dopo un primo capitolo di grande impatto pubblicato nel 2022, la serie era entrata subito in pausa, tornando solo nel 2023 con una pubblicazione più frammentaria. Nonostante ciò, la storia di Ruri, una ragazza che scopre di essere metà drago, ha saputo conquistare un’ampia fetta di lettori grazie al suo stile unico e al tono rilassato, distante dalle classiche dinamiche da battle shonen.

Una pausa che preoccupa, ma i fan restano fedeli

La nuova pausa solleva nuovamente interrogativi sul futuro del manga. Anche se lo staff ha rassicurato i fan sulla ripresa a luglio, resta l’incertezza legata alla stabilità della serializzazione. Tuttavia, molti appassionati sembrano ormai abituati al ritmo altalenante della serie, preferendo attendere con pazienza piuttosto che rischiare un aggravamento delle condizioni dell’autore.

Buoni risultati nonostante le interruzioni

Nel frattempo, le vendite dei volumi si mantengono solide, segno che l’interesse per Ruri Dragon non accenna a calare. La dolcezza della protagonista, l’umorismo quotidiano e le riflessioni sulla diversità e l’identità hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, rendendo il manga un piccolo cult anche a livello internazionale.

In arrivo anche in Italia

Una buona notizia per i lettori italiani è arrivata direttamente dal Comicon Napoli 2025: Ruri Dragon è stato annunciato anche per il mercato italiano, dove verrà pubblicato prossimamente da Edizioni Star Comics. Un debutto molto atteso, che permetterà anche al pubblico nostrano di scoprire questa storia delicata e originale in edizione ufficiale.

L’attesa continua

Con la ripresa fissata per luglio 2025, i lettori possono solo augurarsi che questa pausa consenta a Masaoki Shindo di recuperare energie e tornare con nuove storie all’altezza delle aspettative. In un panorama editoriale sempre più competitivo, Ruri Dragon continua a distinguersi con la sua voce fuori dal coro.