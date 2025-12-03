Ronin Warriors: il nuovo trailer svela la data di uscita del reboot

Ronin Warriors, famoso in Italia con il titolo I cinque samurai, tornerà con un nuovissimo reboot anime a distanza di 40 anni dall’uscita della serie principale. E finalmente il nuovo trailer ha rivelato che tornerà ufficialmente il 6 gennaio 2026. Ronin Warriors, originariamente pubblicato in Giappone con il titolo Yoroiden Samurai Troopers, rappresenta senza dubbi uno dei più grandi successi anime del suo tempo e questo progetto non è un semplice reboot ma un sequel ambientato dopo gli eventi della serie classica.

Sarà prodotto dallo studio di animazione che ha lavorato a Mobile Suit Gundam e seguirà una nuova generazione di combattenti pronta ad affrontare il signore dei demoni. La regia sarà affidata a Yoichi Fujita per Sunrise. Shogo Muto si occuperà della sceneggiatura, mentre Yuhei Murota, Tsukasa Kotoboki, Hideo Okamoto e Takuya Suzuki si occuperanno del character design.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali che confermano una piattaforma di distribuzione internazionale per il ritorno di Ronin Warriors, ma la serie classica è disponibile in streaming su Crunchyroll. Per quanto riguarda il doppiaggio, riportiamo di seguito i nomi degli attori e dei rispettivi personaggi:

Hiiro Ishibashi nel ruolo di Gai;

Junya Enoki sarà Kaito Uesugi;

Ayumu Murase doppierà Musashi Hojo;

Shunsuke Takeuchi nel ruolo di Yamato Hojo;

Kentaro Kumagai darà la sua voce a Shion Ishida

Ronin Warriors è tra le serie classiche d’azione che è riuscita davvero a raggiungere il successo tra i fan negli anni ’80. Sebbene fosse già un successo in Giappone, il franchise ha avuto un vero successo quando è arrivato in Occidente. Infatti Italia l’opera è riuscita a riscuotere un discreto seguito anche se penalizzata per essere stata trasmessa solo su reti con minore copertura nazionale. È però grazie a questo fenomeno che oggi c’è un pubblico mondiale pronto a entusiasmare questo reboot 40 anni dopo il debutto della serie originale.

La serie in questione combina fantasy con trasformazioni e poteri spettacolari, e non ci sono molte serie simili. Ronin Warriors è un genere davvero unico che probabilmente troverà un pubblico molto più ampio con questo sequel, quindi bisognerà solo aspettare che arrivi sul piccolo schermo a gennaio 2026 per scoprire la reazione del pubblico.