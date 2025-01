Mobile Suit Gundam: il nuovo film frantuma un nuovo record

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- continua a riscuotere un grande successo in Giappone. Il film ha dominato il botteghino giapponese durante il weekend in cui ha debuttato ed è rimasto in vetta anche nel secondo weekend. Il film è una compilation dei primi tre episodi della prossima serie anime intitolata Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX realizzato da Studio Sunrise e Studio Khara. Oricon conferma che il film ha infranto un altro record con la sua sigla principale, “Plazma”. La canzone ha conquistato il primo posto nella classifica Oricon Weekly Digital Singles con oltre 43.000 download nella sua prima settimana. Kenshi Yonezu, un famoso cantante che ha realizzato diversi canzoni per popolari anime, ha eseguito “Plazma” per Gundam GQuuuuuuX -Beginning-.

“Plazma” segna il 17° primo posto per il cantante Yonezu nella classifica Oricon, battendo il suo stesso record per il maggior numero di singoli digitali al primo posto di tutti i tempi. Altre canzoni popolari eseguite da Yonezu sono “Kick Back” di Chainsaw Man, “Peace Sign” della seconda stagione di My Hero Academia, “Tsuki wo miteita – Moongazing” di Final Fantasy XVI e “Spinning Globe” del film vincitore dell’Oscar Il Ragazzo e L’Airone. I fan di Gundam hanno avuto la loro prima anticipazione di “Plazma” dal trailer di Gundam GQuuuuuuX, lanciato dopo l’uscita di -Beginning- nei cinema.

Gundam è sempre stato un marchio enorme, soprattutto nell’Asia orientale, ma il franchise si è dimostrato inarrestabile con le sue ultime grandi uscite. L’ultimo capitolo principale della serie, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, si è rivelato uno degli show più popolari del franchise da anni. Basti pensare che ha portato a un aumento delle vendite di Gunpla per il 2022-2023. Gundam Seed Freedom, il seguito cinematografico di Gundam Seed e Seed Destiny, è stato lanciato nel 2024 ed è diventato il film con il maggior incasso del franchise.

Seed Freedom ha incassato oltre 17 milioni di dollari al botteghino, mentre Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- ne ha attualmente incassati nove milioni. Beginning registra ancora un po’ di ritardo, ma i mercati esteri potrebbero aiutare ad avvicinare il botteghino di Gundam GQuuuuuuX ai totali finali di Seed Freedom.

Fonte – Comicbook