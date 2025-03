Robin & Batman: Jason Todd, gli inizi di un dinamico duo pieno di differenze

Robin & Batman: Jason Todd è una nuova miniserie DC che riunisce il team creativo che nel 2022 ha presentato un racconto sentito, affascinante ed epico dei primi giorni del Dinamico Duo, approfondendo la storia di Bruce Wayne e Dick Grayson. Questo giugno, il team di Jeff Lemire e Dustin Nguyen, vincitore del premio Eisner (Descender), si riunisce per raccontare la storia del Robin più tormentato e complesso mai avuto da Batman: la DC ha infatti annunciato l’intenzione di pubblicare Robin & Batman: Jason Todd, una serie limitata DC in tre numeri.

Il numero d’esordio presenta una copertina principale realizzata dall’artista della serie Dustin Nguyen, con copertine varianti di Nguyen e degli autori della serie Jeff Lemire, Rafael Albuquerque e John McCrea.

"Batman has a new Robin, Jason Todd. Jason is a rash, impulsive and reckless kid with a troubled past, who Batman was certain could be…

