Rat-Man Il Mito torna in edicola con una nuova edizione completa

Rat-Man sta per tornare in edicola. Il supereroe pasticcione nato dalla matita di Leo Ortolani avrà una nuova edizione completa, realizzata in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera. La collana si intitola Rat-Man Il Mito – Edizione Completa e raccoglierà tutta la saga principale. Una notizia che farà felici sia i fan storici che chi non ha mai avuto occasione di leggere questa serie.

In totale i volumi saranno 27, con un’uscita settimanale che accompagnerà i lettori per diversi mesi. Ogni uscita avrà una copertina nuova, disegnata da Ortolani per l’occasione, che ha deciso di regalare un look inedito al suo supereroe buffo e fuori dagli schemi. Un tocco che rende la collezione preziosa sia per chi segue Rat-Man da sempre, sia per chi vuole conoscerlo per la prima volta.

Rat-Man è nato negli anni ’80 dalla matita e dall’umorismo di Ortolani, conquistando nel tempo una schiera di fan fedeli. La forza del personaggio sta proprio nella sua capacità di far ridere con battute taglienti e situazioni assurde, senza però rinunciare a momenti di riflessione più profondi. È un supereroe goffo e sfortunato, ma proprio per questo incredibilmente umano.

Questa nuova edizione permette di ripercorrere l’intera saga principale, un viaggio che mescola parodia, satira e avventura, capace di divertire e far pensare allo stesso tempo. Non è solo una raccolta di storie: è un pezzo di storia del fumetto italiano che ritorna in una veste rinnovata e curata nei minimi dettagli.

Con Rat-Man Il Mito – Edizione Completa, Leo Ortolani e i due quotidiani offrono ai lettori l’occasione di avere tra le mani una collezione imperdibile, che mette insieme risate, ricordi e nuove emozioni. Un’opportunità perfetta sia per i collezionisti sia per chi, magari, ha solo sentito parlare di Rat-Man e vuole scoprire finalmente da dove nasce il suo mito. Un’edizione che non guarda soltanto al passato, ma che rinnova l’amore per Rat-Man e lo consegna ancora una volta ai suoi lettori.