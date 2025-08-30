Ranma ½: la seconda stagione ha una data d’uscita ufficiale

Finalmente ci siamo: Ranma ½ torna con la seconda stagione su Netflix, e la data è fissata per il 4 ottobre. I fan storici stanno già impazzendo, e chi ha scoperto la serie solo di recente con la prima stagione non vede l’ora di rituffarsi in tutte le follie di Ranma.

Per chi ancora non conosce Ranma ½: Ranma Saotome è un maestro di arti marziali, ma con un piccolo “problema” davvero folle. Appena tocca acqua fredda si trasforma in una ragazza, e con l’acqua calda torna normale. Da qui partono gag assurde, fraintendimenti continui e situazioni comiche che hanno reso questa serie un vero classico intramontabile. Ed è proprio questo mix di combattimenti, momenti esilaranti e situazioni romantiche che ci fa continuare a innamorarci della serie anche dopo tutti questi anni.

Quando hanno annunciato la seconda stagione, l’hype è esploso: finalmente possiamo tornare a seguire Ranma, Akane e tutto il cast in nuove avventure, e allo stesso tempo scoprire nuove follie da vivere insieme a loro. Il 4 ottobre possiamo ufficialmente riprendere le avventure che ci hanno fatto crescere.

Per chi l’ha seguito negli anni ’90, questa serie è una vera botta di nostalgia. Ma è anche l’occasione perfetta per i nuovi fan di scoprire un anime che ha segnato un’epoca. La prima stagione su Netflix ha già dato un assaggio, e ora siamo pronti a continuare con la seconda parte, con tutte le follie che ci aspettavamo e anche di più.

Ranma ½ rimane unico: arti marziali, romanticismo e comicità che non invecchia mai. È questo il segreto del suo fascino, e siamo certi che anche questa stagione riuscirà a conquistare vecchi e nuovi fan allo stesso modo.

Segnatevi la data: il 4 ottobre torniamo a immergerci nelle avventure di uno degli anime più iconici di sempre, e sì, non vediamo l’ora di rivedere tutti quei momenti epici e assurdi che ci hanno fatto amare Ranma ½.