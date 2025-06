Quello che (non) so sull’amore | Recensione

Di amore se ne parla tanto. Se ne è parlato e, probabilmente, se ne parlerà ancora a lungo. Sicuramente è uno degli argomenti più discussi, controversi e, per l’appunto, amati. Che si sia romantici, scettici oppure curiosi, l’amore è senza dubbio un qualcosa che affascina molte persone sin dalla notte dei tempi. Cos’è questa forza che attrae le persone. Che fa avvicinare degli sconosciuti o che tiene legata la gente per un’intera esistenza. In molti se lo domandano e se lo sono domandato. L’amore è per l’appunto l’argomento centrale del libro di cui vi andremo a parlare oggi. Quello che (non) so sull’amore, è un albo illustrato scritto da Luca Tortolini, illustrato da Marco Somà e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’aprile 2025.

Come dicevamo, il tema centrale di questo albo illustrato è l’amore. Ma che cos’è? Spesso resta solo una parola. In realtà dietro c’è davvero tanto. Un sentimento che lo si può incontrare dappertutto. Nelle lettere, nei messaggi, sui muri, sulla sabbia. Ma ha per tutti lo stesso significato? Alcuni lo sentono profondamente. Altri lo vivono in maniera più superficiale e per gioco, forse anche per noia. C’è chi non ha il coraggio di pronunciare la parola amore, ma la manifesta in altra maniera. Questo libro cerca di approfondire cos’è davvero l’amore, quante forme può avere e se è una cosa che ci accomuna tutti o solo alcuni fortunati. Un prezioso dono che bisogna coltivare come una pianta e proteggerlo dagli eventi atmosferici avversi.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autore, Luca Tortolini, è un affermato scrittore che nel 2024 ha vinto l’ambitissimo premio Andersen come miglior scrittore dell’anno. Ha dalla sua una lunga serie di albi illustrati che hanno riscosso anche un buon successo. Tra questi abbiamo avuto il piacere di recensire Le occasioni dell’amore, illustrato da Daniela Tieni e pubblicato da Kite Edizioni, Il giardino incantato, illustrato da Maja Celija e pubblicato da Orecchio Acerbo e Non aspettavamo te, illustrato Serena Mabilia e pubblicato da Edizioni Clichy.

Luca Tortolini porta avanti una narrazione ondeggiante. Le domande e le riflessioni si susseguono, l’una dietro l’altra, rincorrendosi e accavallandosi come le onde sul bagnasciuga. Lo scrittore ci porta a riflettere sull’amore dandoci continui spunti di riflessione e stimoli. Un’invito alla riflessione continuo dunque che viene portato avanti dal narratore senza forzare troppo la mando e senza dare suggerimenti o punti di vista personali. Ma solo ed unicamente dei temi sui quali riflettere. L’andamento narrativo è dunque lineare e continuo, senza scossoni.

Le illustrazioni di Marco Somà riempiono le pagine di atmosfera, con personaggi, oggetti e ambientazioni che arricchiscono ogni spazio. Sfogliando questo albo illustrato ci si trova di fronte a scenari pieni di fascino, dolcezza e colore che rappresentano immagini d’amore. La maestria dell’illustratratore la si può vedere dal suo stile meticoloso e ricco di dettagli che cesella ogni personaggio animandolo. Questo fa in modo che il libro risulti vivo e pulsante in ogni sua pagina. Un lavoro che si arricchisce di tanti piccoli particolari che è davvero affascinante andare ad osservare.

Terre di Mezzo confeziona ancora una volta un prodotto di alto livello. Sia dal punto di vista estetico che narrativo. La resa di stampa è come sempre eccellente e valorizza le illustrazioni di Somà rendendole ancor più impattanti. L’illustrazione e il testo si compenetrano alla perfezione e lasciano spazio alla riflessione e all’immaginazione. La confezione è di ottima fattura e impreziosisce anche la componente tattile del volume.

Conclusione – Quello che (non) so sull’amore

Quello che (non) so sull’amore è un libro illustrato, poetico e che apre alle riflessioni sull’amore. Una lettura adatta agli animi dolci, romantici e riflessivi. Un libro per viaggiare all’interno di questo sentimento e nel vortice di tutte le domande, i dubbi e le riflessioni che da esso scaturiscono. Ovviamente tra queste pagine non si troverà alcuna risposta. Solo tante domande che aprono scenari, riflessioni e aiutano a scavare in profondità per capire davvero cosa è per noi l’amore.

Sull’amore si sa tanto. Ma si sa ancora molto poco. Si tratta di una sentimento vissuto in maniera molto soggettiva, come infatti questo albo illustrato porta a pensare. In conclusione, Quello che (non) so sull’amore è un albo illustrato che invita alla riflessione e all’introspezione sentimentale. Un libro adatto forse più per gli adulti. Ma che riesce anche a toccare le corde più sensibili dei piccoli.