Quella cosa gigante | Recensione

Prima o poi, ognuno di noi ha incontrato nel corso della sua vita una difficoltà. Un imprevisto che sembrava davvero insormontabile. Spesso, il primo pensiero è quello di arrendersi. Di non riuscire ad affrontare in maniera adeguata quella difficoltà o evitarla. Ci sono degli strumenti e delle strategie per riuscirci, ovviamente. E insieme poi, tutto è più semplice. In Quella cosa gigante si parla proprio di un qualcosa che ad un certo punto si presenta in maniera inspiegabile e, apparentemente, insormontabile. Un albo scritto e illustrato da Matilde Tacchini e pubblicato da Kite Edizioni nel gennaio 2026.

Come dicevamo, il libro si apre con un’entità misteriosa che irrompe in maniera inaspettata nella vita di un piccolo nucleo familiare. Questo evento inaspettato sconvolge inevitabilmente la loro quotidianità. La sua grandezza non permette di essere ignorata. Cosa fare allora? I tre iniziano a pensare ad un modo per eliminarla. Le pensano e tentano proprio tutte. Ma nessuna strategia sembra funzionare.

Allora cosa fanno? Cambiano approccio. Decidono che sarebbero diventati ancora più grandi di quella cosa. Un approccio positivo, in cui si condivide e si cresce insieme. Così, pian piano, senza neanche accorgersene, i protagonisti raggiungono una dimensione completamente nuova. E a quel punto, quella cosa gigante, non è più così enorme e insormontabile come pensavano all’inizio.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Matilde Tacchini l’avevamo già conosciuta per tre altri deliziosissimi albi editi sempre da Kite Edizioni. Il primo, con i suoi testi, illustrato da Mercé Galì, Quando ho perso la testa. Il secondo scritto da Michela Nodari e illustrato da lei, Forse non tutti sanno che… e infine il terzo, Orso grande e orso piccolo, scritto da Davide Calì dove era di nuovo alle prese con l’illustrazione. In questo nuovo albo illustrato invece la troviamo per la prima volta come autrice completa, sia dei testi che delle illustrazioni.

Una storia semplice, lineare e leggera, ma solo all’apparenza. Il sottotesto è corposo, il messaggio che trasmette è davvero importante e aperto alle interpretazioni. Il testo utilizzato è molto asciutto e scorrevole. Scivola via lasciando il tempo di seguire la storia che si intuisce già dalle illustrazioni. La struttura narrativa è infatti quella classica. Un problema sorge già alla seconda pagina, quando si frappone questo enorme ingombro rosso che blocca il passaggio dei tre protagonisti. Pian piano poi questo problema verrà affrontato e si rimpicciolirà, fino a diventare del tutto insignificante nell’epilogo.

Matilde Tacchini in questo albo illustrato compie un piccolo capolavoro, avvalendosi di soli tre colori: il rosso, il bianco e il nero. Con il suo stile fresco e giocoso riesce a gestirli in maniera graficamente appagante e dal grande impatto visivo. I tre piccoli personaggi infatti sono deliziosamente caratterizzati. E possono rappresentare benissimo un nucleo familiare alle prese con i problemi di tutti i giorni. Rappresentato, per l’appunto, da quella cosa gigante.

Insomma un nuovo albo illustrato targato Kite Edizioni da sfogliare con grande attenzione. Come sempre la cura della confezione è eccellente. La qualità di stampa è ottima e i colori sfavillanti e vivi colpiscono subito l’occhio del lettore. Una copertina magnetica che invita a prendere il libro in mano e sfogliarlo per capire i segreti che custodisce.

Conclusione – Quella cosa gigante

Quella cosa gigante è un albo illustrato che dovrebbero leggere tutti almeno una volta. Perché è un libro che racconta un qualcosa di comune a ognuno di noi. Cioè l’incontro con una difficoltà. All’inizio, spesso ci si sente impotenti, soverchiati dalla grandezza che questo ostacolo sembra avere. Ma è solo una questione di approccio. Il punto di vista spesso cambia le cose. Il tempo aiuta, ma non è il solo a mutare gli equilibri. E in questo delizioso albo illustrato, questo concetto così complesso, è reso in maniera estremamente semplice ed efficace.

Un problema è una difficoltà, che può esse affrontata anche come una sfida con noi stessi e un’occasione di crescita. Non solo si prendono le misure della difficoltà, ma ci si misura anche con le proprie capacità in modo da migliorarsi e crescere. Un’opportunità dunque, per scoprire risorse che non sapevamo nemmeno di avere. Una storia che inoltre ci ricorda quanto l’unione, renda le difficoltà più facilmente affrontabili.

In conclusione, Quella cosa gigante è uno stupendo e prezioso strumento dalla grande valenza pedagogica, ma che trasmette anche importanti insegnamenti adatti ad ogni età. Un libro consigliatissimo, da sfogliare e risfogliare, per ricordarci quanto ogni difficoltà o imprevisto, sebbene possa spaventare e irretire all’inizio, sia affrontabile e ridimensionabile.