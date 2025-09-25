La Tomba delle Lucciole conquista il box office italiano durante la sua uscita evento

È un momento speciale per il grande schermo: La Tomba delle Lucciole ha riconquistato il primo posto nel box office italiano nei giorni scorsi. Il film di Isao Takahata, distribuito da Lucky Red, è tornato in sala come evento speciale e ha convinto un pubblico numeroso, diventando protagonista della classifica con incassi importanti e grande entusiasmo. La proiezione si è conclusa ufficialmente il 24 settembre, lasciando però un ricordo fortissimo negli spettatori che hanno potuto rivederlo al cinema.

Secondo i dati Cinetel aggiornati al 24 settembre, nelle sue giornate di programmazione il capolavoro dello Studio Ghibli ha incassato circa 474 mila euro, con oltre 60 mila spettatori. Un risultato che lo ha portato a superare titoli molto attesi come The Conjuring – Il rito finale, Material Love e persino Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito, che nei giorni precedenti aveva guidato la classifica.

Sono passati quasi quarant’anni dall’uscita originale, eppure la storia di Seita e Setsuko continua a colpire dritta al cuore. Siamo in Giappone, in piena Seconda Guerra Mondiale, e seguiamo due fratelli che cercano disperatamente di sopravvivere alle conseguenze del conflitto. È un racconto duro, ma allo stesso tempo pieno di umanità, che parla di infanzia spezzata, di perdita e anche di quella piccola luce di speranza che non si spegne mai.

Per questa nuova uscita nelle sale, Lucky Red ha proposto una versione restaurata che esalta ancora di più la bellezza dei disegni originali. In tanti hanno scelto di vederlo sia doppiato che in lingua originale con sottotitoli, un’occasione che i fan dello Studio Ghibli hanno apprezzato tantissimo per rivivere l’opera nella sua forma più autentica.

Il trionfo al box office conferma che i film d’animazione giapponesi non sono più qualcosa “di nicchia”, ma un fenomeno capace di riempire le sale e di parlare a tutti. La Tomba delle Lucciole ne è la prova: un’opera che riesce a unire generazioni diverse e che dimostra come certe storie, quando sono davvero potenti, non perdano mai la loro forza.