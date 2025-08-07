La tomba delle lucciole torna al cinema: un classico che non smette di emozionare

Dopo tanto tempo, uno dei film più toccanti dello Studio Ghibli torna finalmente al cinema. La tomba delle lucciole, il film di Isao Takahata, prodotto dallo Studio Ghibli, sarà proiettato di nuovo nelle sale italiane dal 18 al 24 settembre, grazie a Lucky Red.

L’annuncio è arrivato il 6 agosto, e non è un caso: proprio in quella data, 80 anni fa, Hiroshima veniva colpita dalla bomba atomica. Un evento che fa da sfondo alla storia raccontata nel film.

Un nuovo trailer e doppia versione

Insieme alla notizia, è stato pubblicato anche un trailer in italiano che ci fa subito tornare dentro l’atmosfera toccante del film. La riedizione sarà disponibile sia doppiata in italiano che in versione originale con sottotitoli. Così ognuno potrà scegliere come guardarlo: per la prima volta, o per riscoprirlo sul grande schermo.

Una storia semplice, che colpisce dritto al cuore

La trama prende spunto da un romanzo semi-autobiografico scritto da Nosaka Akiyuki, ispirato anche a quello che lui stesso ha vissuto da ragazzo durante la guerra.

Al centro ci sono Seita e la sua sorellina Setsuko, due bambini rimasti da soli negli ultimi giorni della guerra. Dopo aver perso la madre, provano a cavarsela come possono, trovando rifugio in un vecchio rifugio abbandonato. Attorno a loro, il mondo è in rovina, ma tra le difficoltà cercano ancora momenti di dolcezza. Con una narrazione delicata e toccante, il film racconta quanto la guerra possa spezzare anche le cose più pure.

Un ritorno che fa riflettere

Rivedere La tomba delle lucciole oggi significa confrontarsi ancora una volta con una delle pagine più dure della storia recente, ma farlo attraverso gli occhi dei bambini. È un film che continua a commuovere, a far riflettere, e a lasciare un segno profondo. Una visione che merita il grande schermo, per chi l’ha già amato e per chi lo scoprirà per la prima volta.