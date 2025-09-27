Quanto dura e dove guardare la Stagione 3 di One-Punch Man?

In base alle ultime informazioni emerse online da insider accreditati, la Stagione 3 di One-Punch Man si compone di 12 episodi totali.

L’inizio delle nuove avventure di Saitama avranno ufficialmente inizio il 5 ottobre con un episodio riepilogativo degli eventi accorsi nella precedente stagione. Dunque, a partire dal 12 ottobre, il sipario si alza sui i 12 episodi dell’attesa Stagione 3.

Come riporta Anime News Network, la nuova stagione sarà disponibile per la visione in Europa, pertanto anche in Italia, su Crunchyroll in forma sottotitolata.

La opening della Stagione 3 è acura della band JAM Project (hanno già firmato la opening per le precedenti stagioni) assieme alla metal band BABYMETA col pezzo intitolato “Get No Satisfied!”. Makoto Furukawa esegue, invece, la canzone di chiusura con il pezzo intitolato “Soko ni Aru Akari”.

Shinpei Nagai (Inugami-san to Nekoyama-san, DOGEZA: I Tried Asking While Kowtowing.) dirige l’anime presso J.C. Staff. Tomohiro Suzuki torna dalle precedenti stagioni dell’anime per occuparsi della composizione della serie.

Chikashi Kubota ritorna anch’egli dalle stagioni precedenti come character designer, questa volta però affiancato da Shinjiro Kuroda e Ryōsuke Shirakawa. Sakura Murakami è ora la direttrice artistica. Mayumi Tanahashi torna come responsabile del colore dalla seconda stagione.

Yuki Hirose è direttore della fotografia. Masahiro Gotō, Yoshikazu Iwanami e Makoto Miyazaki tornano tutti dalla seconda stagione rispettivamente come montatore, direttore del suono e compositore musicale.

Le precedenti stagioni dell’anime sono disponibili per la visione su Crunchyroll.

Il manga One-Punch Man, versione fisica del webcomic creato da ONE nel 2009, ha iniziato la serializzazione il 14 giugno 2012 sul sito Tonari no Young Jump di Shueisha, con i disegni di Yūsuke Murata e la supervisione dello stesso ONE.

I capitoli pubblicati online vengono raccolti in volumi tankōbon (il primo uscito in Giappone il 12 dicembre 2012) sotto l’etichetta Jump Comics. In Italia il manga è edito da Planet Manga: