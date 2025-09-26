Quando torna il videogame di City Hunter? Per la Revival Edition non manca molto

Ryo Saeba è pronto a tornare in azione. È stato infatti annunciato che il 26 febbraio 2026 arriva City Hunter: Revival Edition.

Si tratta della nuova versione del gioco uscito nel lontano 1990 su PC Engine, ora pronto a tornare su Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 e Steam.

Il gioco si chiamerà semplicemente City Hunter, proprio come il manga e l’anime di Tsukasa Hojo. Ritroveremo l’azione in 2D del titolo originale, ma con una veste tutta nuova pensata per le console moderne.

Ci sarà anche un bel ventaglio di lingue tra cui scegliere: oltre al giapponese, troveremo inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, coreano e cinese (sia tradizionale che semplificato).

Piccola chicca: ci sarà pure la versione Nicky Larson, quella legata al live action francese diretto da Philippe Lacheau nel 2018.

È un’aggiunta particolare che dimostra come il personaggio di Ryo Saeba continui a parlare a generazioni diverse e in contesti culturali lontani tra loro.

Per chi vuole qualcosa di speciale, ci sarà anche una Collector’s Edition, che includerà una steelcase da collezione, la colonna sonora su CD e uno stand in acrilico in pixel art.

E naturalmente non poteva mancare la storica sigla “Get Wild” dei TM NETWORK, che accompagna il teaser trailer insieme a qualche sequenza di gameplay.

Il progetto è firmato da Red Art Games per lo sviluppo e la distribuzione in Occidente, mentre la pubblicazione è affidata a Clouded Leopard Entertainment.

L’originale, ricordiamo, era stato sviluppato da SUNSOFT ed è ancora oggi l’unico videogioco ufficiale dedicato a City Hunter.

Per i fan, sarà l’occasione di rivivere le avventure di Ryo e Kaori, tra missioni pericolose, colpi d’azione e quel mix inconfondibile di noir e leggerezza che ha reso la serie un cult.

Dopo più di trent’anni, il “sweeper” più famoso dell’animazione giapponese torna a far parlare di sé, pronto a conquistare anche i giocatori di nuova generazione.