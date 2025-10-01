News Videogames
My Hero Academia: All’s Justice svelata la data di uscita con un nuovo trailer
Eleonora Masala 01/10/2025
Dopo tanta attesa, arriva finalmente la conferma ufficiale: My Hero Academia: All’s Justice uscirà il 6 febbraio 2026.
L’annuncio è arrivato attraverso un nuovo trailer che non solo conferma il debutto del titolo, ma mostra anche diverse sequenze di gameplay e alcuni momenti chiave della storia.
Tra le novità più interessanti c’è la modalità Team-Up Mission, che offre un’area esplorabile liberamente in cui affrontare missioni e sconfiggere Villain insieme agli studenti della Classe 1-A.
Una volta completata, questa modalità sbloccherà Archives Battle, una sezione dedicata alle battaglie più iconiche tratte dall’intera saga di My Hero Academia.
Un’occasione perfetta per rivivere alcuni degli scontri più amati dai lettori e dagli spettatori della serie.
Il trailer rivela anche alcuni dettagli legati ai contenuti extra. Chi deciderà di effettuare il pre-ordine otterrà l’accesso anticipato a due personaggi giocabili, evitando così di doverli sbloccare durante la campagna.
Non mancano poi le edizioni speciali: la Deluxe Edition, che includerà un Season Pass con cinque personaggi aggiuntivi e una card da collezione, e la Ultimate Edition, pensata per i fan più appassionati, con ulteriori contenuti bonus.
Sviluppato da Byking, All’s Justice arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.
L’aspetto narrativo sarà uno dei punti centrali: il gioco adatterà l’arco della “Final War”, proponendo però una versione esclusiva e differente rispetto a quella dell’anime.
Una scelta che potrebbe incuriosire anche chi conosce già bene la trama, offrendo un punto di vista alternativo su eventi fondamentali della saga.
Con un mix di azione frenetica, modalità inedite e un focus sui personaggi più amati, My Hero Academia: All’s Justice si prepara a diventare uno dei titoli più attesi del 2026. Per i fan della serie, l’attesa è quasi finita: la prossima battaglia degli eroi è dietro l’angolo.
E con tutte le novità svelate dal trailer, le aspettative non fanno che crescere, alimentando la curiosità di scoprire come verrà reinterpretata questa parte della storia.