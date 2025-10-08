Jujutsu Kaisen torna al cinema: l’Incidente di Shibuya e i primi episodi della nuova stagione

Jujutsu Kaisen sta per tornare al cinema e questa volta lo fa in grande stile. Sony Pictures e Crunchyroll, insieme a Eagle Pictures, porteranno Jujutsu Kaisen: Esecuzione nelle sale italiane dall’8 dicembre. Un evento che i fan di Jujutsu Kaisen non possono proprio perdere.

Il film-evento offrirà un’esperienza unica, mostrando per la prima volta “L’incidente di Shibuya” sul grande schermo, e non solo.

Oltre alle scene più assurde e spettacolari della saga, ci saranno anche i primi due episodi inediti della terza stagione, “L’inizio del Gioco di Sterminio”. Insomma, un’anteprima pazzesca che ci riporta dritti nel caos e nelle emozioni di uno degli anime più amati degli ultimi anni.

Dietro c’è sempre lo studio MAPPA, sinonimo di qualità quando si parla di animazione, insieme a TOHO animation e all’immaginazione geniale di Gege Akutami, autore del manga pubblicato su Weekly Shonen Jump.

Da quando è uscito nel 2020, Jujutsu Kaisen ha fatto esplodere il fandom in tutto il mondo: combattimenti incredibili, personaggi che ti restano in testa e momenti che ti fanno venire i brividi anche dopo averli rivisti mille volte.

La seconda stagione si è chiusa a dicembre 2023 e si è pure portata a casa il premio come Anime dell’anno ai Crunchyroll Anime Awards 2024, e direi che non poteva andare diversamente.

Con Esecuzione, la saga si prepara a un nuovo punto di svolta. L’evento porta avanti il percorso iniziato con Jujutsu Kaisen 0 e Hidden Inventory / Premature Death – The Movie, e promette di offrire emozioni forti, grandi colpi di scena e un assaggio esclusivo della prossima stagione.

Nella storia, un misterioso velo cala su Shibuya durante la notte di Halloween, intrappolando centinaia di civili. Gojo Satoru entra in azione, ignaro del complotto ordito da potenti maledizioni per imprigionarlo.

Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e gli altri stregoni si ritrovano così in una guerra senza precedenti che segnerà il destino del mondo della stregoneria.

Con Jujutsu Kaisen: Esecuzione, i fan potranno rivivere le battaglie più iconiche e scoprire in anteprima ciò che li aspetta nella stagione 3, in arrivo a gennaio 2026.

Un appuntamento che nessun appassionato può permettersi di perdere.