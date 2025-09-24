Tokyo Godfathers, il film natalizio di Satoshi Kon torna al cinema

Dopo il successo travolgente di Perfect Blue e Paprika, arriva sul grande schermo un altro gioiello firmato dal maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon, Tokyo Godfathers.

Il classico progetto anime che intreccia ironia, emozione e magia natalizia, sarà proiettato in un evento speciale nelle sale cinematografiche il 24, 25 e 26 novembre.

L’opera, già considerata una delle più delicate e visionarie del regista, racconta un’avventura natalizia fuori dagli schemi.

Nella frenesia notturna di Tokyo, durante la vigilia di Natale, tre senzatetto – un’ex drag queen, un uomo di mezza età con problemi di alcol e una giovane ragazza in fuga da casa – trovano una neonata abbandonata tra i rifiuti.

La decisione di riportarla ai genitori li condurrà in un viaggio rocambolesco, fatto di coincidenze miracolose, incontri inattesi e verità da affrontare.

Un racconto di umanità e seconde possibilità che commuove, diverte e sorprende, capace di parlare a un pubblico di ogni età con la cifra stilistica inconfondibile di Kon.

L’elenco delle sale sarà presto disponibile sul sito nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno dal 23 ottobre.

Ecco di seguito un breve trailer.

Quando nel 2003 uscì in Giappone Tokyo Godfathers, il nome di Satoshi Kon era già sinonimo di cinema d’animazione capace di rompere gli schemi, forse letteralmente.

Dopo aver destabilizzato il pubblico con la tensione psicologica di Perfect Blue e aver portato lo spettatore in un labirinto onirico con Paprika, il regista scelse di raccontare una storia di Natale che, almeno in apparenza, sembrava più semplice e lineare. Ma sotto la superficie del racconto si cela tutta la sua poetica: l’umanità fragile, le coincidenze che sfiorano il destino, lo sguardo empatico rivolto a chi vive ai margini.

Il film è diventato negli anni un cult natalizio atipico, lontano dalla retorica zuccherosa delle feste, ma capace di emozionare con autenticità. È una favola urbana che parla di famiglia non come legame di sangue, ma come scelta e responsabilità condivisa.

Una storia che commuove, diverte e sorprende, dimostrando che anche nei luoghi più bui può nascere un piccolo miracolo.