Perfect Blue: l’opera di Satoshi Kon incontra la Marvel

In un’epoca in cui i confini tra fumetto americano e anime giapponesi si fanno sempre più labili, arriva un’opera che ne è l’emblema perfetto: Perfect Blue, il cult psicologico/thriller firmato Satoshi Con. L’opera rivive attraverso il tratto elegante e ipnotico di Stanley “Artgerm” Lau, uno dei nomi più noti dell’universo Marvel e DC in campo illustrativo.

Conosciuto per le sue cover surreali e sensuali, l’artista ha deciso di cimentarsi in uno dei personaggi più enigmatici e disturbanti dell’animazione giapponese: Mima Kirigoe. La rivisitazione fatta di recente al film, non è un semplice omaggio all’opera di Don, visto il pone tra due universi narrativi tanto diversi ma complementari (come possono essere anime/manga e comics).

Artgerm, che ha firmato copertine per The Amazing Spider-Man, Wonder Woman, Harley Quinn e tanti altri, ha già “flirtato” in passato con il mondo giapponese, reinterpretando personaggi di Chainsaw Man, Naruto, Spy X Family e persino Dandadan, anche se questa volta la sua illustrazione di Mima ha una marcia in più: un tributo alla fragilità e alla discesa nella follia, resa con una delicatezza capace di amplificare il contrasto con il caos interiore del personaggio.

Perfect Blue: l’opera di Satoshi Kon incontra la Marvel

Ma questo legame tra Perfect Blue e il cinema internazionale di certo non è nuovo, viste le incredibili citazione in film come Requiem for a Dream e persino Inception. I film hanno addirittura replicato fedelmente alcune inquadrature iconiche, come le sequenze di alcuni personaggi con la faccia immersa nella vasca da bagno.

Aronofsky ha ammesso apertamente per esempio, il debito creativo verso Kon: un atto di riconoscimento raro e significativo in un panorama spesso restio a esplicitare le fonti d’ispirazione.

Tornando al tributo di Artgern, anche se non ufficiale, accende i riflettori su un’opera che a distanza di oltre 25 ani continua a influenzare artisti e cineasti in tutto il mondo: un segno tangibile nell’arte di tutto il mondo.