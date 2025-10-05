News Videogames
Pokémon Legends: Z-A – il nuovo trailer mostra Lumiose City e svela dettagli sulla trama
Eleonora Masala 05/10/2025
Il nuovo trailer di Pokémon Legends: Z-A ha acceso di nuovo l’entusiasmo della community.
Dopo mesi in cui si parlava quasi solo di Mega Evoluzioni e meccaniche di combattimento, finalmente abbiamo un assaggio più completo di quello che ci aspetta a ottobre.
E stavolta lo sguardo si allarga: non solo battaglie, ma anche città, personaggi e misteri da risolvere.
Il filmato, pubblicato il 2 ottobre da Nintendo, dura ben sei minuti ed è finora l’anteprima più ricca del gioco.
La vera protagonista è Lumiose City, che si mostra in scorci inediti e con una colonna sonora jazz rivisitata in stile Kalos.
Un dettaglio che i fan hanno apprezzato tantissimo e che contribuisce a dare nuova vita a un’ambientazione già amatissima.
Ma la vera sorpresa è la direzione narrativa: il trailer lascia intendere che affronteremo diverse indagini, affiancati da un detective, in un’atmosfera che ricorda a tratti Detective Pikachu.
Uno dei casi principali riguarderà la misteriosa “Rogue Mega Evolution”, ma pare che ci saranno altri episodi legati a Team M-Z e a ciò che accade nelle strade della città.
Questa attenzione alla trama ha fatto cambiare idea a molti giocatori che temevano un titolo troppo incentrato sui combattimenti.
Allo stesso tempo, però, non mancano le polemiche: l’annuncio del DLC prima dell’uscita ha fatto storcere il naso a parecchi, e qualcuno teme che la versione per Switch possa soffrire sul piano tecnico, visto che il trailer mostra solo gameplay su Switch 2.
Nonostante queste perplessità, è innegabile che il nuovo trailer sia riuscito a far crescere l’hype. Pokémon Legends: Z-A uscirà il 16 ottobre e promette un mix di azione, esplorazione e mistero che potrebbe sorprendere anche i più scettici.
A questo punto non resta che attendere e vedere se il gioco riuscirà davvero a conquistare tutti.
E, nel frattempo, i fan continuano a confrontarsi online con teorie e aspettative, alimentando una curiosità che cresce di giorno in giorno.