Pokémon: in arrivo il nuovo capitolo “Rising Again”

Il mondo di Pokémon Horizons sta per entrare in una nuova fase. È stato infatti pubblicato il trailer principale del prossimo arco narrativo intitolato Rising Again, che segnerà un vero e proprio nuovo inizio per l’anime. Il debutto è fissato per la prossima settimana, con l’episodio numero 115.

Questo nuovo capitolo promette di portare con sé un tono più maturo e avventuroso, spingendo i protagonisti verso territori ancora inesplorati. Dopo un primo ciclo che ha gettato le basi della storia di Liko e Roy, Rising Again sembra voler alzare l’asticella con nuove battaglie, scoperte e forse qualche volto familiare per i fan di lunga data.

Dietro al progetto troviamo un team davvero solido: Saori Den alla regia principale, Daiki Tomiyasu come supervisore generale, Rei Yamazaki al design dei personaggi e Dai Sato alla sceneggiatura. Le musiche saranno affidate a Conisch, mentre la produzione resta nelle mani dello studio OLM, da sempre sinonimo di qualità per il brand Pokémon.

L’anime Pokémon Horizons: The Series è arrivato per la prima volta in Giappone il 14 aprile 2023, portando con sé un gruppo di personaggi completamente nuovo e un modo diverso di raccontare la storia. Rispetto alle vecchie stagioni, questa volta l’atmosfera è più legata all’avventura e al viaggio, con un ritmo più narrativo e meno “episodico”. La seconda parte, intitolata Pokémon Horizons: The Search for Laqua, è invece uscita a febbraio di quest’anno, continuando a espandere il mondo e i misteri legati ai protagonisti.

Ora, con Rising Again, tutto lascia intendere che la serie sia pronta a entrare nel suo momento più intenso. Le nuove scene mostrate nel trailer fanno subito capire che ci aspetta qualcosa di grosso: l’energia è diversa, più viva, e sembra che Liko e Roy stiano per affrontare sfide più grandi che mai. E poi, ovviamente, ci sono i nuovi Pokémon che hanno già acceso la curiosità di tutti. Dopo più di un anno di episodi, Pokémon Horizons sta dimostrando di non aver ancora esaurito le sue carte. Tra misteri che si infittiscono, evoluzioni a sorpresa e mondi che si allargano sempre di più, questo nuovo arco narrativo potrebbe essere quello che cambia davvero tutto. Un nuovo viaggio sta per partire, e sinceramente non vediamo l’ora di scoprire dove ci porterà.