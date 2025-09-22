Pokémon: in arrivo a ottobre il nuovo capitolo “Rising Again”

Il mondo dei Pokémon non si ferma mai, e questa volta ci aspetta un nuovo capitolo che promette emozioni fresche e avventure inedite. Si intitola Pokémon Rising Again e debutterà in Giappone il 31 ottobre, pronto a dare il via a una nuova fase dell’anime che accompagna milioni di fan da decenni. Insieme all’annuncio, sono stati rivelati anche un trailer ufficiale e una key visual che ci danno un primo sguardo su ciò che vedremo.

A guidare questa nuova avventura c’è un team creativo di altissimo livello: la regia è affidata a Saori Den, mentre Daiki Tomiyasu sarà il chief director. I personaggi prendono vita grazie al character design di Rei Yamazaki, mentre la sceneggiatura è firmata da Dai Sato. Alla musica troviamo Conisch, con l’animazione prodotta dallo studio OLM, che da anni porta sullo schermo il mondo dei Pokémon con uno stile sempre riconoscibile.

Per chi segue l’anime da vicino, questa nuova stagione arriva subito dopo l’esperienza di Pokémon Horizons: The Series, iniziata in Giappone ad aprile 2023 e distribuita poi anche in Occidente. In Italia e nel resto d’Europa la serie è arrivata a dicembre 2023, mentre a febbraio 2025 è stato poi lanciato il seguito, Pokémon Horizons: The Search for Laqua, sempre su Netflix.

Con Rising Again si apre quindi un nuovo arco narrativo, pronto a portare sfide inedite e storie che arricchiranno ancora di più l’universo dei Pokémon. Non sappiamo ancora molti dettagli sulla trama, ma tutto lascia pensare a un mix di nuove avventure, battaglie avvincenti e legami da scoprire.

Insomma, i Pokémon tornano ancora una volta per sorprendere e appassionare vecchi e nuovi fan. Ora non resta che attendere ottobre per scoprire dove ci porterà questa nuova avventura: siete pronti a risalire sul treno dei Pokémon con Rising Again? Una cosa è sicura: sarà un capitolo che segnerà un nuovo punto di partenza per l’anime e che terrà tutti incollati allo schermo.