Pokémon Concierge: svelata la finestra di uscita della seconda stagione

L’evento “Pokemon Presents” è in corso e sta rivelando alcune importanti novità sulle numerose uscite dei mostriciattoli tascabili preferiti da tutti. Sebbene ci saranno sicuramente più di qualche annuncio legato ai numerosi videogiochi Pokémon in circolazione, lo streaming è iniziato informando i fan che i primi quattro episodi di Pokémon Concierge saranno disponibili in streaming su YouTube di The Pokemon Channel per un periodo di tempo limitato. Parallelamente, il franchise ha confermato la finestra di uscita della seconda stagione.

Pokémon Concierge ha debuttato su Netflix nel 2023, segnando il primo progetto in assoluto del franchise con animazione in stop-motion. Invece di concentrarsi sulle battaglie, la serie lenta si è concentrata sul relax delle creature, con la giovane protagonista che cercava di assicurarsi che il suo resort funzionasse senza intoppi. Sviluppato da Dwarf Studios e Netflix Animation, la seconda stagione è confermata per settembre, anche se ci sono ancora molti dettagli che devono essere rivelati riguardo la storia.

Coloro non abbonati a Netflix, potranno guardare gratuitamente i primi quattro episodi di Pokémon Concierge, cliccando qui fino al 9 marzo. Il canale del franchise sta cercando di far conoscere ai fan le commoventi avventure di Haru.

Netflix ha aggiunto una descrizione ufficiale della serie leggibile di seguito:

“”Sono felice quando sei felice”. Ambientata in un resort per Pokémon su un’isola del sud, questa è la storia di una nuova concierge di nome Haru, che gradualmente scopre se stessa mentre lei e i suoi colleghi membri dello staff si affannano per prendersi cura dei vari ospiti Pokémon”.

Al momento, la più grande serie anime del franchise è Pokemon Horizons, la serie che ha introdotto due nuovi allenatori che hanno preso le redini da Ash Ketchum e Pikachu. Mentre Liko e Roy potrebbero non mirare a diventare i più grandi allenatori del mondo, hanno avuto molto da fare, il che li ha resi allenatori capaci. Il duo si deve costantemente difendere dagli Explorers, un nuovo collettivo nefasto che sembra molto più efficace di Jesse, James e Meowth del Team Rocket. Fortunatamente, Roy e Liko possono contare sul supporto dei Rising Volt Tacklers, una banda di ricercatori fondata da Friede e Captain Pikachu.

Fonte – Comicbook