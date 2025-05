Pia | Recensione

A tutti è capitato di smarrire qualcosa a cui si tiene davvero molto. A quel punto scatta subito la ricerca e la caccia agli indizi che possono aiutarci a ritrovare quell’oggetto tanto amato e ora smarrito. Quando non si riesce proprio a trovarlo si chiede a chiunque possa averlo visto. Dopodiché si passa alle mille ipotesi e possibilità. Si cerca di ricordare quando e come si possa essere smarrito, fino a che non si riesce a ritrovarlo o si perdono completamente le speranze. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi si parla proprio di un oggetto smarrito. In particolare una pagina, la prima del libro. Pia, è un albo illustrato scritto e disegnato da Jacques Maes & Lise Breakers, tradotto da Olga Amagliani e pubblicato da CameloZampa nel marzo 2025.

La storia inizia proprio dalla prima pagina subito dopo le sguardie. Qui troviamo una pagina mancante. E Pia, la protagonista è colei che ha perso la pagina più importante del suo quaderno e vuole ritrovarla ad ogni costo. Parte quindi alla sua ricerca, e nel suo lungo viaggio incrocia tanti personaggi particolari e a tratti grotteschi che potrebbero averla presa e usata a modo loro. Ognuno di loro ha una specifica richiesta da fare a Pia. Ma la bambina sembra proprio non curarsi di loro. Quasi come se fosse insensibile alle loro richieste, ma in realtà c’è un motivo a tutto questo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jacques Maes e Lise Breakers, sono una coppia di illustratori e designer, che avevamo già incontrato un paio di anni fa con il loro albo illustrato Viktor, anch’esso pubblicato per CameloZampa. Un libro che aveva vinto tantissimi premi, tra cui proprio con CameloZampa, il Premio Rodari 2023 per gli Albi illustrati.

Dal punto di vista narrativo Jacques Maes e Lise Breaker realizzano un libro lista fatto di tanti personaggi l’uno diverso dall’altro con cui la piccola protagonista si confronta di volta in volta. L’andamento narrativo è quindi giocoso e ritmato in modo da portare avanti la lettura senza annoiarsi. Ma in modo che il lettore sia spinto in avanti dalla curiosità di scoprire quale personaggio si presenterà dopo e se alla fine Pia riuscirà a ritrovare la sua pagina smarrita. Il messaggio veicolato dalla storia è sotto traccia. Fa leva su nostro giudizio avventato e ci invita al tempo stesso a guardare il mondo da un altro punto di vista.

Dal punto visivo è ovvio che questa coppia di illustratori e designer abbia una spiccata predilezione per il vintage. La palette cromatica è infatti patinata e giallognola, come lo era anche per Viktor. Le tinte utilizzate sono poche, essenziali ma nel loro accostamento sono di grande impatto. La caratterizzazione di ogni personaggio è ben studiata e crea una micro atmosfera in ogni diversa apertura. Il design scelto è sempre elegante e armonioso sia nella forma che nel colore.

Come avevamo già constatato con Viktor, anche in questo libro si è pervasi dalla bellezza ed è lampante la grande cura riservata a questo albo illustrato. La si percepisce già al tatto. Infatti la carta della copertina e delle pagine è leggermente ruvida e porosa dando l’impressione di un maggiore impatto dello stile di illustrazione. Infatti lo spessore e la porosità della carta conferisce ai colori un impasto delizioso dal gusto vagamente retrò. CameloZampa confeziona un albo bellissimo realizzato con la massima cura in ogni dettaglio. D’effetto anche le sguardie, che avvolgono come in un abbraccio la storia, il libro e il lettore stesso.

Conclusione – Pia

Pia è un albo illustrato che trasmette una delicata bellezza una pagina dopo l’altra, dall’inizio alla fine. E citare proprio la pagina non è casuale in questo bellissimo libro. Esteticamente è meraviglioso grazie al suo stile d’illustrazione ricercato e dal forte impatto visivo. Il ritmo narrativo è a lista e si accompagna la piccola protagonista tra un personaggio e l’altro attraverso delle illustrazioni ammalianti e dalla colorazione leggermente retrò. Tutto il viaggio che si compie nella lettura ci porta a conoscere meglio sia la protagonista sia le diverse sfaccettature dei personaggi incontrati.

In conclusione Pia è uno di quegli albi illustrati che devo prendere spazio nella libreria degli amanti di questa tipologia di libri con figure. Consigliarlo è il minimo che si può fare perché ci si trova di fronte ad un prodotto che condensa un potente messaggio in una delizionsa sintesi delle illustrazioni. In definitiva è un perfetto connubio di bellezza narrativa e realizzativa.