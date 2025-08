Panini e Need Games! al lavoro su un GDR di Attack on Titan

Panini e Need Games! stanno collaborando a un Gioco di Ruolo ambientato nel mondo di Attack on Titan, una proposta che molti appassionati attendevano da tempo. Anche se lo sviluppo è ancora in corso, l’obiettivo è chiaro: trasformare l’atmosfera tesa e brutale del manga in un’esperienza da vivere attorno a un tavolo.

Un GDR con il sistema Year Zero Engine

Per farlo, è stato scelto il sistema Year Zero Engine, già utilizzato in altri titoli narrativi. Questo sistema si adatta bene a partite in cui le scelte hanno un peso e i momenti di tensione non mancano. I giocatori potranno esplorare elementi centrali dell’opera, come il senso costante di pericolo, la lotta per sopravvivere e le decisioni difficili che definiscono il percorso dei personaggi.

Si potrà scegliere se vestire i panni di un soldato della Legione Esplorativa, di un civile dentro le mura o di altri personaggi dell’universo creato da Isayama. Le storie potranno essere del tutto nuove oppure ispirarsi a quelle già viste nel manga.

Un’esperienza immersiva e fedele all’opera originale

Chi sta lavorando al progetto ha spiegato che l’idea è restituire l’atmosfera unica di Attack on Titan, senza perdere di vista i suoi temi principali: la lotta per sopravvivere, il sacrificio personale, la tensione continua e la complessità dei conflitti. Il gioco darà modo ai fan di esplorare ambientazioni familiari, vivere missioni ricche di rischi e fare scelte in grado di cambiare davvero il corso della storia.

Data di uscita ancora da confermare

Per ora non è stata indicata una data di uscita, ma Panini e Need Games! hanno fatto sapere che arriveranno aggiornamenti nei prossimi mesi. Intanto l’annuncio ha già scatenato l’entusiasmo della community, pronta a lanciarsi in nuove avventure nel mondo di Attack on Titan.

Inoltre, Non sono ancora emerse informazioni su eventuali contenuti aggiuntivi o versioni speciali, ma considerando la fama del manga e l’esperienza dei due editori, l’attesa è già molto alta tra i fan del genere.