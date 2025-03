One-Punch Man: svelato il nuovo trailer in vista del debutto della terza stagione

Dopo sei lunghi anni e molteplici ritardi, l’attesa è finalmente finita, perché One-Punch Man sta finalmente tornando per la terza stagione. Annunciata per la prima volta nel 2022, la terza stagione di One-Punch Man ha tenuto i fan in attesa per anni senza un vero aggiornamento, cioè fino al decimo anniversario della serie all’inizio di dicembre, quando i fan sono stati rassicurati che la prossima stagione sarebbe andata in onda nel 2025. Per mettere le cose ancora più in chiaro, l’anime ha condiviso un nuovo trailer della terza stagione, visibile cliccando qui, che conferma che One-Punch Man tornerà sugli schermi dei fan questo ottobre 2025.

Un post su X dell’account anime ufficiale di One-Punch Man ha confermato che la terza stagione uscirà in autunno nell’ottobre 2025. Una data di rilascio esatta o informazioni sulla trasmissione devono ancora essere rivelate, anche se la terza stagione, come la stagione precedente, è stata prodotta da Studio J.C. Staff. Detto questo, l’annuncio della finestra di rilascio è stato accompagnato da un nuovo poster e da un nuovo video teaser molto emozionante che esalta la stagione 3. Il video teaser vede Saitama e gli eroi di classe S sotto i riflettori mentre a ciascuno di loro viene data la propria carta di presentazione mentre si radunano per sconfiggere Garou e la Monster Association.

Sarebbe un eufemismo dire che la stagione 3 di One-Punch Man è praticamente pronta a essere una delle uscite più grandi e attese del 2025, soprattutto perché la stagione 2 è stata rilasciata nel lontano 2019 e si è conclusa con una nota piuttosto insoddisfacente in termini di qualità dell’animazione. Detto questo, ci attendono molte battaglie emozionanti nell’arco della Monster Association e i fan hanno grandi speranze che la stagione 3 renda finalmente giustizia al materiale originale.

Sebbene il nuovo teaser sia solo una vetrina dei personaggi, in particolare degli eroi di Classe S finora, dà ai fan una buona idea di cosa aspettarsi visivamente dalla terza stagione di One-Punch Man che sembra aver adottato uno stile artistico leggermente diverso. I design dei personaggi sembrano essere piuttosto forti e anche la musica di Makoto Miyazaki colpisce tutti i punti giusti. L’unica preoccupazione rimasta è che l’anime deve ancora rivelare lo staff principale per la terza stagione, in particolare il regista.

I membri dello staff noti al momento includono Tomohiro Suzuki come compositore della serie e Chikashi Kubota come character designer, entrambi i quali hanno gestito lo stesso per le prime due stagioni. Ryosuke Kubota e Shinjiro Kuroda si sono uniti a Kubota per gestire i design dei personaggi per la terza stagione. Mentre i fan hanno ragione ad avere le loro preoccupazioni e riserve, la terza stagione di One-Punch Man potrebbe finire per superare le aspettative questo autunno. Tuttavia, per ora, tutto ciò che i fan possono fare è sedersi e aspettare che il loro eroe calvo preferito torni.

Fonte – Comicbook