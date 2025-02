One-Punch Man 3: una preview dei personaggi della serie

L’attesa è finita: Bungo Stray Dogs sta per ricevere un manga prequel, dieci anni dopo il debutto della serie. Il nuovo progetto è basato sul terzo light novel scritto da Kafka Asagiri e sarà illustrato da Sango Harukawa, esattamente come l’opera originale. Il prequel, intitolato Bungo Stray Dogs: The Untold Origins of the Detective Agency, […]