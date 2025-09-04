One-Punch Man: si presenta il nuovo regista della terza stagione

One-Punch Man è pronto a tornare sul piccolo schermo con la tanto attesa terza stagione della serie televisiva e, inaspettatamente, il nuovo regista si è rivolto a tutti fan della serie concentrandosi sulle loro reazioni negative. La preoccupazione maggiore dei fan è quella di assistere a una produzione simile a quella della seconda stagione, dato che ha deluso moltissimo rispetto al successo della prima.

A cercare di placare ogni preoccupazione o diffidenza dei fan sulla terza stagione di One-Punch Man, ci pensa Shinpei Nagai, il regista presso J.C. Staff, il quale risponde alle reazioni negative dei fan sui nuovi materiali promozionali finora pubblicati. Il regista ha invitato i fan a “calmarsi” e ad ascoltare la sue parole.

Dopo l’annuncio del regista della terza stagione di One-Punch Man, i fan hanno reagito negativamente. Ma sui social media, Shinpei Nagai ha voluto chiarire le reazioni dei fan all’annuncio presentadonsi. “Sono Shimpei Nagai, il regista della terza stagione di One Punch Man. Capisco perfettamente le reazioni di tutti. Per favore, calmatevi e ascoltatemi, se volete. Vi spiegherò perché sono stato scelto, e potrebbe essere un po’ lungo, ma per favore ascoltatemi“, ha iniziato il regista. Nel messaggio parla un po’ del suo percorso, definendosi un freelance che, a 37 anni, si è lanciato nel mondo degli anime con un’opera chiamata ‘Hiiro no Kakera’. Grazie a questo progetto ha imparato a creare animazioni ibride con il 3D in un progetto chiamato ‘Aquarion Logos’, e successivamente ha contribuito alle tavole del progetto di “Altered Carbon”.

Il suo obiettivo è sempre stato Manglobe e ha affinato le sue capacità sull’episodio 6 di ‘GANGSTA’ e su ‘Samurai Flamenco’. Nagai puntava a un ibrido tra 3DCG e animazione disegnata a mano, ma alla fine Manglobe ha dovuto chiudere i battenti. Il regista ha anche spiegato di essere arrivato ​​a lavorare con J.C. Staff perché lo studio era diventato un partner a lungo termine, e gli commissionava storyboard e regia. Tuttavia, ha deciso di rimanere nell’anonimato in quanto si considera relativamente sconosciuto e privo di risultati eccezionali da animatore.

Riguardo la nuova stagione in arrivo, Nagai ha spiegato su quale aspetto tecnico vuole concentrarsi per la realizzazione dei nuovi episodi. Il suo obiettivo è integrare i flussi di lavoro 3D e 2D per ricavare anche solo un secondo in più di tempo di produzione.