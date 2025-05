One-Punch Man in pausa fino a luglio: il manga si ferma, ma l’anime torna a ottobre

I fan di One-Punch Man dovranno armarsi di pazienza: il celebre manga nato dalla mente di ONE e portato su carta dalle spettacolari illustrazioni di Yusuke Murata andrà ufficialmente in pausa fino al 17 luglio 2025. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali, lasciando un misto di delusione e trepidazione tra i lettori, già in attesa degli sviluppi dopo i recenti eventi della saga.

Una pausa necessaria per mantenere la qualità

Non è la prima volta che One-Punch Man si prende una pausa, e i lettori affezionati sanno bene quanto l’impegno artistico di Murata e la cura per ogni dettaglio richiedano tempi lunghi. Le tavole del manga, infatti, sono spesso paragonate a opere d’arte per la loro precisione e dinamicità. Proprio questa qualità visiva, unita alla scrittura ironica e sovversiva di ONE, ha reso il manga un punto di riferimento nel panorama degli shonen contemporanei.

Una grande notizia per gli amanti dell’anime

Ma se la pausa del manga potrebbe lasciare un vuoto nei prossimi mesi, una buona notizia rasserena i fan: la terza stagione dell’anime debutterà nell’ottobre 2025. Attesissima da tempo, la nuova stagione promette di portare sullo schermo alcune delle battaglie più intense e spettacolari della saga, con il ritorno di Saitama, Genos e di tanti altri personaggi amatissimi.

Attese e speranze per la nuova stagione

La terza stagione sarà nuovamente curata dallo Studio JC Staff, già responsabile della seconda. Dopo una stagione accolta con giudizi contrastanti per via del cambio di studio e delle animazioni non sempre all’altezza delle aspettative, i fan sperano in un ritorno in grande stile, magari con una produzione più solida che renda giustizia all’epicità del manga. L’hype è già alle stelle, e l’annuncio della data di uscita ha riacceso l’entusiasmo in tutta la community.

Conto alla rovescia per luglio e ottobre

Nel frattempo, non resta che attendere con pazienza luglio per il ritorno delle nuove tavole, e ottobre per ritrovare Saitama in azione sul piccolo schermo.