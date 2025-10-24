One-Punch Man: il regista sparisce dai social dopo le critiche recenti

Come purtroppo temevano i fan, la terza stagione di One-Punch Man sta riscontrando alcuni problemi che avevano negativamente caratterizzato la seconda. Molti fan della serie televisiva credevano che lo studio di animazione J.C. Staff sarebbe riuscito a superare i diversi problemi legati al livello di animazione della stagione precedente. Tuttavia l’ultimo episodio ha ricevuto critiche molto pesanti proprio sull’animazione, creando scompiglio in tutto il team creativo. Il regista Shinpei Nagai aveva precedentemente condiviso le sue opinioni sulla terza stagione di One-Punch Man, chiedendo ai fan di avere pazienza e mostrare supporto, ma dopo le pesanti critiche ha cancellato il suo profilo dai social media.

In una dichiarazione dal suo account X, ora cancellata, Nagai ha spiegato con le seguenti parole la decisione di abbandonare internet: “Ci sono alcune persone tra i miei follower che fingono di essere alleati, ma in realtà si stanno scatenando in preda alla rabbia, quindi ho deciso di cancellare il mio account”. Pare che alcuni suoi follower cercassero di suscitare commenti per violare gli accordi di riservatezza o trasformarli in profitto, ed è qualcosa che il regista non poteva ignorare. Shinpei ha approfondito la decisione di lasciare X spiegando a soffrire di più sono sempre i fan più sinceri e non può perdonare chi macchia l’onore dello staff o sfrutta le difficoltà dei creatori per trarne profitto attraverso l’odio. Shinpei, dunque, alla luce di questa situazione, ha deciso di cancellare il suo account affermando di non crearne mai più un altro in futuro.

Nagai ha poi rivelato che le reazioni negative hanno influenzato pesantemente la sua salute mentale, portando a un peggioramento del lavoro. Le pesanti critiche legate all’animazione sono arrivate dopo il secondo episodio della terza stagione di One-Punch Man, in cui Garou si trova di fronte a due membri dell’Associazione dei Mostri dopo aver subito un duro colpo da Saitama. La lotta di Garou contro le creature contorte ha offerto delle animazioni degne di nota, ma gli spettatori si sono lamentati dopo aver visto una scena in particolare, ossia quella in cui l’eroe assassino scivola giù da una collina. Lo staff di J.C. ha dovuto sostituire lo studio di animazione Madhouse, che ha conquistato i fan con la prima stagione, senza però mai riuscire a raggiungere vette importanti.