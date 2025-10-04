News Anime
One-Punch Man 3: nuovo trailer e dettagli
Eleonora Masala 04/10/2025
L’attesa è quasi finita: la terza stagione di One-Punch Man è pronta a debuttare il 5 ottobre e, per scaldare gli animi, è arrivato un nuovo trailer, il più lungo mai pubblicato finora.
Quasi due minuti che ci mostrano un assaggio della nuova avventura di Saitama, tra eroi, mostri e situazioni assurde come la sua smemoratezza per il portafoglio.
Il video accenna anche allo scontro tanto atteso tra il più forte e il più malvagio, entrambi chiamati saikyo in giapponese, a sottolineare il gioco di parole che sarà uno dei punti centrali della stagione.
Oltre al trailer, è stata rivelata la copertina del singolo dell’opening Get No Satisfied! di JAM Project feat. BABYMETAL.
L’illustrazione mostra un Saitama imponente che alza il pugno sopra le rovine, un’immagine che cattura perfettamente lo spirito della serie.
E le novità non finiscono qui: per il decimo anniversario dell’anime, nell’estate 2026 verrà allestita a Tokyo una mostra speciale dedicata a One-Punch Man, della quale arriveranno presto maggiori informazioni.
La nuova stagione sarà disponibile fuori dal Giappone su Crunchyroll, permettendo ai fan di tutto il mondo di seguire subito le avventure del supereroe più annoiato della storia.
Annunciata nel 2022, la stagione 3 ha visto svelare il suo staff principale nel 2024, ma con una curiosità: il nome del regista Shinpei Nagai (Inugami-san to Nekoyama-san, I Can’t Understand What My Husband Is Saying) è rimasto nascosto fino a settembre 2025.
Lo stesso Nagai ha spiegato che, non avendo un curriculum particolarmente noto, preferiva non influenzare le aspettative del pubblico.
One-Punch Man nasce come web manga di ONE nel 2009, per poi diventare un manga illustrato da Yusuke Murata su Tonari no Young Jump dal 2012, arrivando a 35 volumi pubblicati fino a ottobre 2025.
La storia di Saitama, l’eroe capace di abbattere chiunque con un solo pugno, continua a interrogarsi su un tema semplice ma potente: cosa significa essere invincibile, se nulla riesce più a darti uno scopo?
Con il ritorno di J.C.STAFF alla produzione e uno staff tecnico ricco di conferme, questa terza stagione promette azione, ironia e momenti epici che i fan aspettavano da anni.