One Piece: Zoro è capace di usare l’Haki del Conquistatore?

Nella serie di One Piece molti personaggi come Rufy, Nico Robin, Tony Tony Chopper e innumerevoli altri fanno affidamento sul potere del Frutto del Diavolo, altri sprigionano il loro potere attraverso l’Haki. Il livello di Haki più potente è quello del Conquistatore, a cui possono accedere solo pochi eletti. E di recente, la creazione di Eiichiro Oda aveva apparentemente confermato che Zoro facesse parte di questa cerchia ristretta. Sfortunatamente, One Piece potrebbe aver rimescolato le carte in tavola per lo spadaccino.

Per anni, molti fan di One Piece hanno creduto che Zoro fosse in grado di controllare il potere dell’Haki del Re Conquistatore. Con questo potere, molti pirati possono istantaneamente mettere KO coloro che li circondano o infondere l’energia nelle armi se necessario. Con l’imminente uscita di “Birthday Cards” della serie, un profilo di Zoro ha elencato specificamente che lo spadaccino aveva la capacità di usare questo potere. I fan hanno giurato di aver visto Zoro usare il potere durante il suo combattimento contro Kaido nell’arco di Wano, ma le carte stesse sono state apparentemente ritirate, lasciando i fan con tante domande sulla questione.

In un’inversione di tendenza, Jump Shop Tokyo ha eliminato il post originale che anticipava le prossime Birthday Cards, affermando un rinvio dell’uscita delle carte. Il rivenditore non dice specificamente che questo serve per apportare correzioni allo stato di Zoro e alla sua capacità di usare l’Haki, ma sicuramente alimenta i sospetti. Una ritrattazione potrebbe non significare che Zoro non abbia mai usato il potere dell’Haki, ma è comunque un annuncio sensazionale.

Il manga di One Piece è alle prese con la sua saga finale, che vede i pirati di Cappello di paglia sfuggire per un pelo alla furia dei Cinque Astri. Dopo la fine dell’arco di Egghead, il manga ha dato il via a quello di Elbaf, la terra dei giganti. Qui Zoro potrebbe incontrare il suo prossimo grande avversario e magari dimostrare ai fan di poter utilizzare l’Haki del Conquistatore. Il suo sogno è sempre quello di diventare il miglior spadaccino del mondo e per farlo dovrà superare Dracule Mihawk, che detiene ancora quel titolo. Attualmente Mihawk è a capo della Cross Guild con Crocodile e Buggy, e questo confronto è sicuramente uno dei più attesi della serie.

Fonte – Comicbook