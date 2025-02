One Piece: il titolo di Mihawk è superato? E cosa significa per il sogno di Zoro

Con la grande quantità di spadaccini introdotti in One Piece, il titolo di Mihawk come “spadaccino più forte del mondo” potrebbe non avere più lo stesso peso di un tempo. Sebbene il manga lo abbia presentato come un avversario insormontabile per Zoro fin dalle prime saghe, la storia ha ormai raggiunto il suo arco finale e ha introdotto combattenti altrettanto, se non più, potenti. Mihawk è un personaggio enigmatico, noto per il suo temperamento rilassato e la sua scarsa propensione a cercare il conflitto, il che ha portato molti a chiedersi quanto il suo titolo sia ancora rilevante nel mondo attuale di One Piece.

Mihawk ha mai dimostrato di essere il più forte?

Il manga ha mostrato pochi momenti in cui Mihawk ha effettivamente dimostrato la sua forza. Oltre alla famosa scena in cui taglia un iceberg con un colpo di spada, il suo combattimento più noto risale al duello con Zoro nella saga di Baratie, un incontro che ha evidenziato l’enorme divario tra i due. A Marineford, Mihawk si è scontrato con Vista, senza però che il combattimento arrivasse a una conclusione chiara. Inoltre, non è mai stato confermato che Mihawk possieda l’Haki del re, una capacità ormai fondamentale tra i combattenti più forti di One Piece.

Mihawk come ostacolo finale per loro

Mihawk è sempre stato il punto di riferimento per il sogno di Zoro: sconfiggerlo significa diventare il miglior spadaccino del mondo. Tuttavia, se la sua posizione fosse messa in discussione, il percorso di Zoro potrebbe perdere di significato. La sua crescita durante il timeskip sotto la guida di Mihawk ha certamente rafforzato le sue abilità, ma non è ancora chiaro se la loro futura battaglia sarà la prova definitiva della superiorità di Zoro o se un altro avversario, magari legato alla famiglia Figarland, potrebbe rivelarsi una sfida ancora più grande.

L’introduzione di figure come Garling Figarland e Shamrock ha sollevato domande sul vero livello di potere di Mihawk. Se il titolo di Mihawk fosse un’invenzione mediatica, come quello di Buggy tra gli imperatori, il suo ruolo potrebbe ridimensionarsi. La possibilità che Shanks, il suo storico rivale, sia superiore a lui è un’altra ipotesi da considerare. Inoltre, personaggi come Roger e Whitebeard non avevano bisogno di una lama nera per dimostrare la loro forza, mettendo in dubbio il valore assoluto dell’arma di Mihawk.

Se Mihawk vuole mantenere il suo status, dovrà dimostrare di essere ancora il punto di riferimento tra gli spadaccini. Con One Piece che si avvicina alla sua conclusione, il suo scontro con Zoro sarà probabilmente un momento cruciale, ma non è detto che sia l’unico duello decisivo. Se la storia introduce altri avversari in grado di superare Mihawk, il sogno di Zoro potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più grande, ridefinendo cosa significhi veramente essere il più forte spadaccino del mondo.

Fonte Comic Book